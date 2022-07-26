Даже камушек может повредить: военный эксперт назвал недостатки истребителей F-16 (видео)

Американские F-16 требовательны к качеству взлетно-посадочной полосы так как имеют слабое переднее шасси. Однако они все равно значительно лучше украинских "Сушек" и "МиГов".

Военный эксперт Олег Жданов в эфире FreeДом рассказал, какие есть недостатки у американских истребителей F16.

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По словам Жданова, в отличие от F-18 или F-15, у F-16 есть только один двигатель. Это делает его менее маневренным. Вдобавок сами летчики отмечают, что у F-16 очень слабое переднее шасси. Истребитель требует гладкого покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП).

[ + – ] Воздухозаборник располагается снизу

Также у F-16 воздухозаборник расположен снизу, это означает, что любой камушек, который может вылететь из-под шасси, сможет попасть в двигатель, нанеся ему какой-то урон.

Вместе с тем эксперт отметил, что на этом основные недостатки исчерпываются. Резюмируя, они выглядят так:

идеальная взлетная полоса

отсутствие трещин и ям на ВВП

отсутствие камушков

В остальном, если Украина получит F-16, то они будут на порядок лучше, чем советские МиГи и "Сушки". Тем более, украинской стороне особо выбирать не приходится.

"F-16 в западном исполнении, и те модернизации, которые он проходил, он будет на порядок лучше, чем те самолеты, которые есть у Российской Федерации. Он даст нам преимущество. А у нас так вообще, мы эксплуатируем советские самолеты", — объяснил Жданов.

Он также добавил, что украинские истребители никогда не проходили модернизации бортовой электроники, авионики и радаров. Их только восстанавливали и ремонтировали.

Напомним, Словакия заявила о готовности передать Украине истребители МиГ-29. ВВС могут получить 11 бортов.

Ранее в ВВС заявили, что на освоение F-15 и F-16 может уйти до полугода при оптимистическом развитии событий.