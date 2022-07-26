Навіть камінчик може пошкодити: військовий експерт назвав недоліки винищувачів F-16 (відео)

Американські F-16 вимогливі до якості злітно-посадкової смуги, оскільки мають слабке переднє шасі. Однак вони все одно значно кращі за українські "Сушки" та "МіГи".

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі FreeДом розповів, які є недоліки в американських винищувачів F16.

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За словами Жданова, на відміну від F-18 або F-15, F-16 має лише один двигун. Це робить його менш маневреним. До того ж самі льотчики відзначають, що в F-16 дуже слабке переднє шасі. Винищувач вимагає гладкого покриття злітно-посадкової смуги (ЗПС).

[ + – ] Повітрозабірник розташовується знизу

Також у F-16 повітрозабірник розташований знизу, це означає, що будь-який камінчик, який вилетить із-під шасі, зможе потрапити в двигун, завдавши йому якихось втрат.

Водночас експерт наголосив, що на цьому основні недоліки вичерпуються. Резюмуючи, вони такі:

ідеальна злітна смуга

відсутність тріщин і ям на ЗПС

відсутність камінців

В іншому, якщо Україна отримає F-16, то вони будуть на порядок кращі, ніж радянські МіГи та "Сушки". Тим більше, українській стороні особливо обирати не доводиться.

"F-16 у західному виконанні й ті модернізації, які він проходив, він буде на порядок краще, ніж ті літаки, які є в Російської Федерації. Він дасть нам перевагу. А в нас так узагалі, ми експлуатуємо радянські літаки", — пояснив Жданов.

Він також додав, що українські винищувачі ніколи не проходили модернізацію бортової електроніки, авіоніки та радарів. Їх лише відновлювали та ремонтували.

Нагадаємо, Словаччина заявила про готовність передати Україні винищувачі МІГ-29. ВПС можуть отримати 11 бортів.

Раніше у ВПС заявили, що на освоєння F-15 та F-16 може піти до пів року за оптимістичного розвитку подій.