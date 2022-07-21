Потрібні місяці: у ВПС України розповіли, як довго потрібно освоювати американські F-15 та F-16

Західна авіатехніка дозволяє воювати на якісному рівні, тому для ведення бойових дій потрібна серйозна підготовка.

Спікер командування Військово-повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що для освоєння американських винищувачів F-15 та F-16 буде потрібно до пів року. Про це він повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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За словами Ігната, льотчик зможе набути певних навичок для ведення бойових дій за шість місяців. Американські винищувачі дають змогу воювати якість.

"Оскільки росіяни мають сучасне озброєння, сучасні радари, ракети, наші винищувачі на сьогодні такого озброєння не мають, тому, щоб протистояти на рівні, нам потрібна західна техніка, яка має радари і ракети, здатні знищувати окупантів на великих відстанях", — заявив Юрій Ігнат.

При цьому речник зазначив, що пів року знадобиться в оптимістичному сценарії.

Зазначимо, що зараз у США конгресмени закликають Пентагон почати навчати та постачати українській армії бойові літаки. Серед можливих варіантів називають не лише американські F-15 та F-16, а й штурмовики A-10 Warthog і європейські варіанти.

Нагадаємо, Україна може отримувати легендарні американські штурмовики A-10. У США стверджують, що одержання цих бортів залежить від потреб української сторони.

Раніше група сенаторів закликала передати Україні американські бойові літаки. Українські Су-27 та МіГ-29 мають обмежені можливості.