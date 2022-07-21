Нужны месяцы: в ВВС Украины рассказали, как долго нужно осваивать американские F-15 и F-16

Западная авиатехника позволяет воевать на качественном уровне, поэтому для ведения боевых действий нужна серьезная подготовка.

Спикер командования Военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил, что для освоения американских истребителей F-15 и F-16 потребуется до полугода. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

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По словам Игната, летчик сможет обрести определенные навыки для ведения боевых действий за шесть месяцев. Американские истребители позволяют воевать качество.

"Так как у россиян есть современное вооружение, современные радары, ракеты, наши истребители на сегодняшний день такого вооружения не имеют, поэтому, чтобы противостоять на уровне, нам нужна западная техника, имеющая радары и ракеты, способные уничтожать оккупантов на больших расстояниях", — заявил Юрий Игнат.

При этом спикер отметил, что пол года понадобится в оптимистическом сценарии.

Отметим, что сейчас в США конгрессмены призывают Пентагон начать обучать и поставлять украинской армии боевые самолеты. Среди возможных вариантов называют не только американские F-15 и F-16, но и штурмовики A-10 Warthog и европейские варианты.

Напомним, Украина может получать легендарные американские штурмовики A-10. В США утверждают, что получение этих бортов зависит от потребностей украинской стороны.

Ранее группа сенаторов призвала передать Украине американские боевые самолеты. Украинские Су-27 и МиГ-29 имеют ограниченные возможности.