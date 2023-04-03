Люди выбегали из домов: на Камчатке произошло мощное землетрясение (фото, видео)

В МЧС России сообщили, что угроза цунами не объявлялась. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского.

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В Камчатском крае России произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Сообщается, что оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском муниципальном районе.

По данным сейсмостанции "Петропавловск", землетрясение произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени на глубине 100 километров. Магнитуда подземного толчка составила 6,9. Эпицентр толчков находился в акватории Авачинского залива в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

На территориях Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов и в Елизовском муниципальном районе ощущались подземные толчки силой до 5-6 баллов.

"Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами", — сказано в сообщении МЧС.

Также Камчатскэнерго сообщает, что несколько районов Петропавловска-Камчатского были обесточены из-за землетрясения и последующего отключения турбогенератора на Мутновской ГеоЭс-1.

"Отключился турбогенератор №2, в связи с чем возник дефицит мощности в размере 12 МВт. Без электроэнергии остались несколько микрорайонов Петропавловска-Камчатского. В оперативном порядке на каскаде Толмачевских станций было введено дополнительное оборудование для ликвидации дефицита мощности", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, подземные толчки были сильно ощутимы. Тряслись стены, мелкие предметы падали с мебели. Некоторые пишут, что на стенах появились трещины. Многие выбегали из домов, боясь обрушения. Также сообщалось о падении булыжников со зданий.

Напомним, 21 марта на северо-востоке Афганистана произошло мощное землетрясение в 6,5 баллов, которое затронуло по меньшей мере шесть ближайших стран. Подземные толчки ощущались в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Индии, Пакистане и Китае.

Ранее,19 марта, сообщалось, что на южном побережье Эквадоре погибли по меньшей мере 15 человек и пострадали еще 400 в результате землетрясения магнитудой 6,7.