Люди вибігали з будинків: на Камчатці стався сильний землетрус (фото, відео)

У МНС Росії повідомили, що загроза цунамі не оголошувалась. Без електроенергії залишилося кілька мікрорайонів Петропавловська-Камчатського.

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У Камчатському краї Росії стався землетрус магнітудою 6,9 балів. Про це у понеділок, 3 квітня, повідомили у пресслужбі Головного управління МНС по Камчатського краю.

Повідомляється, що оперативні групи рятувальників та пожежників обстежують будівлі у Петропавловську-Камчатському та Вилючинському міських округах, а також у Єлизівському муніципальному районі.

За даними сейсмостанції "Петропавловськ", землетрус стався 3 квітня о 15:06 за камчатським часом на глибині 100 кілометрів. Магнітуда підземного поштовху становила 6,9. Епіцентр поштовхів знаходився в акваторії Авачинської затоки за 44 кілометри на південь від Петропавловська-Камчатського. Загроза цунамі не оголошувалась.

На територіях Петропавловськ-Камчатського та Вилючинського міських округів та в Єлизівському муніципальному районі відчувалися підземні поштовхи силою до 5-6 балів.

"Оперативними групами проводиться огляд соціально-значущих об'єктів та будівель. За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає. Організовано взаємодію з керівниками потенційно небезпечних об'єктів, із чергово-диспетчерськими службами", — сказано в повідомленні МНС.

Також Камчатськенерго повідомляє, що кілька районів Петропавловська-Камчатського були знеструмлені через землетрус і подальше відключення турбогенератора на Мутновській ГеоЕс-1.

"Відключився турбогенератор №2, у зв'язку з чим виник дефіцит потужності у розмірі 12 МВт. Без електроенергії залишилося кілька мікрорайонів Петропавловська-Камчатського. В оперативному порядку на каскаді Толмачівських станцій було введено додаткове обладнання для ліквідації дефіциту потужності", — йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, підземні поштовхи були дуже відчутні. Тріскалися стіни, дрібні предмети падали з меблів. Дехто пише, що на стінах з'явилися тріщини. Багато хто вибігав із будинків, боячись обвалення. Також повідомлялося про падіння каменів з будівель.

Нагадаємо, 21 березня на північному сході Афганістану стався потужний землетрус у 6,5 балів, який торкнувся щонайменше шести найближчих країн. Підземні поштовхи відчувалися в Узбекистані, Казахстані, Таджикистані, Індії, Пакистані та Китаї.

Раніше, 19 березня, повідомлялося, що на південному узбережжі Еквадорі загинули щонайменше 15 людей і постраждали ще 400 внаслідок землетрусу магнітудою 6,7.