Рыба весом до шести тонн: на пляже в Великобритании нашли останки гигантской акулы (фото)

Найденный экземпляр одной из крупнейших в британских водах рыб, скорее всего, подросткового возраста. Взрослые хищники достигают 12 метров в длину, а ширина их челюстей — почти метр.

В Великобритании на одном из пляжей в устье Ливерпульского залива нашли останки гигантской акулы длиной 15 футов (4,6 метров). Находку обнаружил 72-летний житель Нью-Брайтона Стивен Дэвис во время утренней пробежки, сообщило издание The Liverpool Echo.

"Я бежал по пляжу и подумал, что это такое? Останки были довольно большими. Я разговаривал с рыбаком и он сказал, что это гигантская акула, которую мог принести прилив. Я никогда не встречал ничего подобного раньше", — поделился он впечатлениями.

Гигантскую акулу нашли на пляже в Нью-Брайтоне

Гигантская акула — вторая по величине рыба, обитающая в водах Великобритании. Они передвигаются медленно и питаются зоопланктоном. Ширина челюстей хищника достигает одного метра. Всемирный фонд дикой природы отмечает, что этот вид чаще всего встречается летом на побережьях юго-западной Англии, Уэльса, острова Мэн и западной Шотландии.

Несмотря на внушительный размер, найденная в Нью-Брайтоне акула, скорее всего, была в подростковом возрасте. Взрослые гигантские акулы могут достигать 12 метров в длину и весить до шести тонн.

"Акула может быть огромной, но мы очень мало знаем об этом неуловимом гиганте. Зимой они мигрируют на большие расстояния, некоторые особи видели у Азорских островов и у Ньюфаундленда. Иногда их выбрасывает на берег мертвыми из-за штормов", — рассказывают специалисты.

Напомним, 61-летний рыбак Уилл Франсен вышел в море один на лодке и поймал огромного марлина. Рабы была настолько сильной, что мужчина не справился с ней и его выкинуло за борт. В итоге рыбак провел 24 часа в океане.

Фокус уже писал, что акулам нужно постоянно двигаться в воде. Если они остановятся, поток воды и кислорода через жабры остановится и они умрут.