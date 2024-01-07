В Конгрессе США достигли соглашения, чтобы предотвратить остановку работы правительства, — WP

По словам журналистов, соглашение позволяет выделить 886,3 миллиарда долларов на оборонные расходы и 772,7 миллиарда долларов на внутренние дискреционные расходы.

Лидеры Конгресса США достигли соглашения на сумму 1,66 триллиона долларов о финансировании федерального правительства в 2024 году. Об этом сообщает издание Washington Post.

По словам журналистов, финансирование ключевых программ внутренней и социальной защиты были сохранены, хотя в Республиканской партии требовали сократить правительственный бюджет.

Сообщается, что теперь американским законодателям предстоит принять закон, который кодифицирует сделку и предотвратит частичную приостановку работы правительства. Финансирование примерно 20% бюджета правительства, в том числе некоторых социальных программ, закончится уже 19 января, а средства для остальной части правительства будут исчерпаны 2 февраля.

В материале сказано, что о заключенным соглашении объявили лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Такое решение почти наверняка столкнется с яростной оппозицией со стороны крайне правых республиканцев в Палате представителей, которые надеялись добиться резкого сокращения бюджета.

Отмечается, что соглашение позволяет выделить 886,3 миллиарда долларов на оборонные расходы и 772,7 миллиарда долларов на внутренние дискреционные расходы.

Напомним, что СМИ сообщали, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон думает о прямых переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам журналистов, Джонсон настаивает на том, чтобы глава Белого дома принял целый ряд иммиграционных изменений, чтобы Конгресс выделил для Украины 61 млрд долларов.