Штраф или тюрьма: парламент Южной Кореи полностью запретил есть мясо собак

Подобные блюда в стране считаются лекарственными, а пристрастие к ним чаще всего испытывает старшее поколение. Граждане, которые разводят собак для употребления в пищу или сознательно покупают такое мясо, получат штраф или тюремное заключение.

Южная Корея приняла закон о запрете употребления собачьего мяса в пищу. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

"Согласно законопроекту, любой, кто убивает собаку ради еды, может быть наказан лишением свободы на срок до трех лет или оштрафован на сумму до 30 миллионов корейских вон", — говорится в источнике.

Уточняется, что любой, кто разводит собак для употребления в пищу или сознательно покупают, перевозят, хранят дома или продают продукты, приготовленные из собак, также ждет штраф и тюремное заключение.

Блюда из собачьего мяса в Южной Корее считаются лекарственными и употребляются при тяжелых простудных заболеваниях. Пристрастие к блюдам из собачатины в Южной Корее испытывает чаще всего старшее поколение, которое лечилось так в юности, когда в стране не было других доступных "лекарств".

По данным корейского правительства, в 2023 году в Южной Корее было открыто около 1150 ферм по разведению собак, 34 бойни, 219 дистрибьюторских компаний и около 1600 ресторанов, где подают мясо из собаки.

Напомним, что еще в 2021 году президент страны задал премьер-министру Ким Бу Гему вопрос о том, не пришло ли уже время подумать о полном запрете на употребление мяса собак, передает издание The Korea Herald. Сообщается, что чиновники обсуждали план того, как улучшить систему защиты брошенных домашних животных. Пресс-секретарь президента о других подробностях не рассказал.