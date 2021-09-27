В Южной Корее запретят есть собак

В стране ежегодно съедают около 1 млн собак. Почти половина жителей согласна с инициативой президента Мун Чжэ Ина.

Во время еженедельного совещания президент страны задал премьер-министру Ким Бу Гему вопрос о том, не пришло ли уже время подумать о полном запрете на употребление мяса собак, передает издание The Korea Herald. Сообщается, что чиновники обсуждали план того, как улучшить систему защиты брошенных домашних животных. Пресс-секретарь президента о других подробностях не рассказал.

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В Корее растет число домовладений, в которых люди живут вместе со своими собаками как с домашними животными. Однако в стране все еще действуют фермы, где выращивают собак, мясо которых впоследствии употребляют в пищу.

Мун Чжэ Ин известен как любитель собак, в его доме их несколько — а одну он спас после того, как занял президентский пост.

В Южной Корее действует закон о защите животных, призванный главным образом не допустить жестоких убийств собак и котов. Но он не криминализирует употребление мяса, утверждают журналисты новостного агентства Yonhap.

Windsor Star приводит результаты исследования, согласно которому 78% жителей Южной Кореи считают, что производство и продажа мяса собак и котов должно быть под запретом, а 49% респондентов поддерживают запрет на употребление мяса.

"Все больше южнокорейцев считают употребление мяса собак жестоким обращением, а не традицией", — говорит Чон Джин-Кен (Jeon Jin-kyung), глава корейской организации по защите прав животных.

Сторонники употребления мяса собак, в свою очередь, заявляют, что у людей должно быть право выбора, что есть.

"Собаки, которых выращивают для употребления в пищу, весят от 35 до 80 кг. Эти породы очень отличаются от домашних животных, их выращивают в других условиях", — заявляет Чо Хван-Ро (Cho Hwan-ro), представляющий местную группу фермеров, которые выращивают собак.

Мясо собак — давняя кулинарная традиция в Корее, считается, что ежегодно жители страны съедают 1 млн собак. За последние несколько лет в Корее резко сократилось употребление собачьего мяса в пищу, при этом выросло количество домашних животных, особенно среди молодого поколения корейцев, которые считают собак членами семьи.

Ранее "Фокус" писал о новой волне южнокорейских фильмов, которыми заинтересовался Netflix.