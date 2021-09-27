У Південній Кореї заборонять їсти собак

У країні щорічно з'їдають близько 1 млн собак. Майже половина жителів згодна з ініціативою президента Мун Чже Іна.

Під час щотижневої наради президент країни поставив прем'єр-міністру Кім Бу Гему питання про те, чи не настав уже час подумати про повну заборону вживання м'яса собак, передає видання The Korea Herald. Повідомляється, що чиновники обговорювали план того, як поліпшити систему захисту кинутих домашніх тварин. Прессекретар президента про інші подробиці не розповів.

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У Кореї зростає число домоволодінь, у яких люди живуть разом зі своїми собаками як з тваринами. Однак, у країні все ще діють ферми, де вирощують собак, м'ясо яких згодом вживають у їжу.

Мун Чже Ін відомий як любитель собак, у його будинку їх кілька — а одного він врятував після того, як зайняв президентський пост.

У Південній Кореї діє закон про захист тварин, покликаний головним чином не допустити жорстоких вбивств собак і котів. Але він не криміналізує вживання м'яса, стверджують журналісти новинного агентства Yonhap.

Windsor Star наводить результати дослідження, згідно з яким 78% жителів Південної Кореї вважають, що виробництво і продаж м'яса собак і котів має бути під забороною, а 49% респондентів підтримують заборону на вживання м'яса.

"Усе більше південнокорейців вважають вживання м'яса собак жорстоким поводженням, а не традицією", — говорить Чон Джин-Кен (Jeon Jin-kyung), глава корейської організації із захисту прав тварин.

Прихильники вживання м'яса собак, у свою чергу, заявляють, що в людей має бути право вибору, що їсти.

"Собаки, яких вирощують для вживання в їжу, важать від 35 до 80 кг. Ці породи дуже відрізняються від домашніх тварин, їх вирощують в інших умовах", — заявляє Чо Хван-Ро (Cho Hwan-ro), який представляє місцеву групу фермерів, котрі вирощують собак.

М'ясо собак — давня кулінарна традиція в Кореї, вважається, що щорічно жителі країни з'їдають 1 млн собак . За останні кілька років у Кореї різко скоротилося вживання собачого м'яса в їжу, при цьому зросла кількість домашніх тварин, особливо серед молодого покоління корейців, які вважають собак членами сім'ї.

Раніше "Фокус" писав про нову хвилю південнокорейських фільмів, якими зацікавився Netflix.