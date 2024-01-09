Известные европейские авиакомпании возобновляют полеты в Израиль

Первый самолет авиакомпании Lufthansa вылетел 8 января в Тель-Авив из Мюнхена, остальная часть начнет свои полеты с 9 января.

Три крупных европейских авиаперевозчика восстанавливают регулярные полеты в Израиль после трехмесячного перерыва. Новые маршруты будут охватывать направления из Германии, Австрии и Швейцарии. Об этом сообщает Аvianews.

На данный момент запланировано осуществление 20 регулярных рейсов в неделю в Израиль из различных европейских аэропортов.

С 8 января 2024 года немецкая авиакомпания Lufthansa в сотрудничестве с дочерними компаниями Austrian Airlines и Swiss восстанавливает регулярные полеты в Израиль. Эти рейсы были временно приостановлены 9 октября 2023 года в связи с обострением конфликта в регионе.

Первый рейс авиакомпании Lufthansa в Тель-Авив из Мюнхена состоялся 8 января. В тот же день авиалайнер Swiss выполнил полет в Тель-Авив из Цюриха. Рейс Austrian Airlines из Вены в Тель-Авив запланирован на 9 января.

Lufthansa и ее дочерние компании намерены проводить совместно 20 рейсов в неделю, что составляет треть от предыдущего количества полетов.

Согласно планам, авиаперевозчик Lufthansa предоставит три рейса в неделю на маршруте Мюнхен – Тель-Авив, а также четыре еженедельных рейса из Франкфурта в Тель-Авив. Swiss предложит пять регулярных рейсов еженедельно из Цюриха в Тель-Авив, в то время как Austrian Airlines предоставит восемь перелетов в неделю из Вены в Тель-Авив.

"Расписание предлагает хорошие стыковки из Израиля в Северную Америку и обратно через хабы во Франкфурте, Мюнхене, Вене и Цюрихе", – объяснили в Lufthansa.

При этом европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair пока не планируют возвращать полеты в Израиль. У Ryanair отменены все рейсы в эту страну до конца января, у Wizz Air – до марта.

Напомним, ранее расследователи группы "Информационное сопротивление" добрались до внутренней документации одной из российских авиационных компаний. В закрытых документах россияне признают, что возросло количество чрезвычайных инцидентов на внутренних перелетах. Кроме того, удивительным образом не произошло авиакатастрофы во время рейсов за границу.