Остался без отопления: в России замерз насмерть капитан ВМФ, – росСМИ

По мнению близких погибшего, в смерти мужчины виновата энергоснабжающая организация, сотрудники которой знали, что люди останутся без тепла на 10 дней, однако не спешили с ремонтными работами.

В Выборгском районе Ленинской области Российской Федерации умер капитан военно-морского флота РФ Владислав Шевашкевич. Об этом пишет российский портал 78.ru со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что 60-летний Шевашкевич погиб в собственном доме. Родственники умершего в комментарии СМИ заявили, что причиной смерти мужчины стало переохлаждение из-за отсутствия электричества, без которого его квартира не обогревалась.

Муж сестры погибшего Олег, который обнаружил тело, отметил, что проблемы с электроснабжением начались еще 29 декабря. Тогда в ресурсоснабжающей компании заявили, что света нет из-за того, что на проводах повис снег.

Собеседник издания отметил, что приглашал Шевашкевича в гости отмечать Новый год, так как у него дома есть камин. Мужчина не принял приглашение, надеясь, что свет и отопление скоро включат.

С первого января Шевашкевич перестал выходить на связь. Спустя два дня близкие вместе с правоохранителями выломали дверь. Внутри они нашли окоченевшее тело капитана, лежащее на пороге. Причина смерти устанавливается.

Олег заявил, что считает энергоснабжающую организацию виновной в гибели Шевашкевича. По его словам, сотрудники предприятия были осведомлены о том, что люди останутся без отопления на 10 праздничных дней, однако все равно отложили ремонт на потом.

Напомним, 6 января росСМИ сообщили, что в Подмосковье без теплоснабжения осталось более 20 тысяч человек. У некоторых жителей даже нет света и горячей воды. Причиной отсутствия тепла стал прорыв на теплотрассе 4 января в Климовске.

Жители Московской области жалуются, что они вынуждены сидеть без отопления в своих квартирах. По словам местной жительницы, ее подъезд полностью успел замерзнуть, ведь отопления нет более четырех дней. От холода также разорвало батареи.