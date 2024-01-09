Влиятельные люди в РФ посоветовали "валить из страны": в Таиланде умер российский журналист Войтенко

В свое время журналист открыл тему контрабандного оружия из РФ. После этого Михаилу Войтенко начали угрожать, и он был вынужден эмигрировать.

В Таиланде в возрасте 65 лет умер известный российский журналист Михаил Войтенко, который сбежал из РФ из-за опасений за свою жизнь. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Медики в больнице провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда, где Войтенко жил последние годы, сообщили, что причиной смерти медийщика был внезапный инфаркт. Смерть мужчины была мгновенной. Других подробностей смерти журналиста, пока что нет.

Известно, что близкие Войтенко не могли связаться с ним с 29 декабря. 1 января полиция Таиланда открыла его квартиру по просьбе родственников и нашла его тело.

Кто такой Михаил Войтенко

Главный редактор издания "Морской бюллетень" Михаил Войтенко в 2009 году был вынужден срочно уехать из России из-за опасений за свою жизнь. Он — профессиональный моряк, один из ведущих российских экспертов по морским перевозкам.

В 2014 году Войтенко выступил против действий российских властей в Украине

В 2009 году Войтенко первым сообщил об исчезновении сухогруза Arctic Sea с 15 россиянами-членами экипажа на борту из России, который, как написали позже ряд СМИ, вероятно, перевозил контрабандное оружие из РФ в другую страну. В течение месяца сухогруз искали правоохранительные органы нескольких стран, в результате его обнаружили в 300 милях от островов Зеленого мыса. В МИД России тогда заявили, что судно Arctic Sea "никогда не терялось, и о его месте всегда было известно".

Как тогда писало британское издание The Times со ссылкой на осведомленные источники в России и Израиле, сухогруз Arctic Sea транспортировал в Иран оружие и был перехвачен "Моссадом". По официальной версии, судно перевозило лес и было захвачено пиратами, которые затем требовали выкупа, но были обезврежены. Однако из Тель-Авива и Москвы поступили сведения, что в трюмах Arctic Sea были ракетные комплексы C-300. Они якобы были загружены туда во время ремонта в порту Калининграда по инициативе отставных военных, имеющих связи в преступном мире.

Вскоре после инцдента с судном Михаил Войтенко сообщил, что некие влиятельные люди в России посоветовали ему "валить из страны", поскольку "наверху" недовольны тем, что он вывел тему сухогруза Arctic Sea в публичное поле. Так Войтенко оказался в Таиланде.

СМИ отмечают, что уже находясь в эмиграции, Войтенко подписал обращение "Путин должен уйти", а в 2014 году выступил против действий российских властей в Украине.

Напомним, что в России загадочно умер журналист Александр Рыбин. Перед тем он критиковал "развитие" оккупированного Мариуполя.

В октябре 2023 года в РФ умер известный российский пропагандист Станислав Андреев по прозвищу "Дядя Слава". Он высмеивал историю Украины и украинский язык и уверял, что украинцы и русские являются "одним народом".