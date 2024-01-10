При худшем из сценариев население РФ за 20 лет сократится на 15%, — Росстат

Согласно "пессимистичному" сценарию Росстата, к началу 2046-го в РФ будут жить только 130,6 млн человек — примерный уровень Российской империи 1897 года.

В обозримом будущем РФ может ждать демографический кризис: население может сократиться более чем на 10% в течение следующих двух десятилетий. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ.

В 1994 году население РФ достигло пика и составляло 149 миллионов человек, но с тех пор сократилось до 146 миллионов.

Снижение численности населения отчасти обусловлено полномасштабным вторжением в Украину: потери россиян в войне, по некоторым оценкам, превышают 300 000 человек. До миллиона покинули Россию, чтобы избежать мобилизации.

Еще до войны в РФ зарегистрировали почти один миллион дополнительных смертей с начала пандемии COVID-19 вплоть до конца 2021 года. В этот период наблюдалось самое резкое снижение численности населения в период после распада СССР.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивается со "сложными демографическими проблемами", и упомянул об отходе от традиции многодетных семей. Он заявил, что многодетные семьи должны вновь стать нормой.

Но, по данным Росстата, естественная убыль населения составит в среднем около 500 тысяч человек в год в период до 2046 года. При этом общая численность сократится на 7,6 миллиона, т.е. до 138,8 млн. Это будет самый низкий показатель с 1981 года, отмечают российские СМИ. Издание The Moscow Times сравнило прогнозируемые цифры с численностью населения Российской империи 1897 года.

Согласно "пессимистичному" сценарию Росстата, во второй половине XXI века (к началу 2046-го) в РФ будут жить только 130,6 млн человек постоянного населения. Это уровень РСФСР начала 70-х (130 млн), или же Российской империи 1897 года (129 млн).

Такие оценки согласуются с базовым прогнозом ООН: к 2050 году постоянное население РФ сократится с 146 млн до 133 млн.

Напомним, что около 400 тыс. россиян могут мобилизовать после указа Путина весной, считает руководитель международного движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников.

Также сообщалось, что Путину нужно показывать результат — и российские войска ведут наступление по пяти направлениям. Так считает офицер ВСУ Тарас Березовец.