Впервые в истории: в США казнят заключенного с помощью чистого азота (фото)

Адвокаты заявили, что штат Алабама пытается сделать Кеннета Юджина Смита "подопытным" для испытания негуманного метода, который еще не использовали для казни.

Федеральный судья постановил в среду, что в штате Алабама разрешить казнить заключенного с помощью газа азота в конце этого месяца. Это станет первой в стране казнью с использованием нового метода, который адвокаты заключенного критикуют как негуманный и экспериментальный. Подробности сообщает NBC.

Просьбу заключенного Кеннета Юджина Смита относительно предварительного судебного запрета отклонили, поэтому соответствующие мероприятия запланированы на 25 января. Адвокаты заявили, что штат Алабама пытается сделать его "подопытным" для испытания метода, который еще не использовали для казни.

Защита планирует подать апелляцию на это решение, но отказалась от дальнейших комментариев. Вопрос о том, может ли казнь быть исполнена, может оказаться на рассмотрении в Верховном суде США.

Смит, которому 58 лет, был одним из двух мужчин, осужденных за заказное убийство жены проповедника, всколыхнувшее Алабаму в 1988 году. Прокуроры заявили, что он и еще один обвиняемый получили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт от имени ее мужа, который был в долгах и хотел получить страховку.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл приветствовал решение суда, заявив, что оно приближает штат к "привлечению Кеннета Смита к ответственности за ужасное заказное убийство", в котором он был признан виновным. Мужчина избегал законного смертного приговора более 35 лет.

Фото: AP

Казнь азотом предполагает — установку на нос и рот Смита маски типа респиратора, которая заменит воздух на газ, что приведет к его смерти от недостатка кислорода. Три штата — Алабама, Миссисипи и Оклахома — разрешили применение азотной гипоксии как метода казни, но ни один из них до сих пор не применил ее.

Адвокаты Смита утверждали, что новый протокол имеет потенциальные проблемы и нарушает конституционный запрет на жестокое и необычное наказание. Казнь с помощью азота является новым методом.

Казнь азотом и реакция ООН

Эксперты Организации Объединенных Наций призвали власти США в среду остановить запланированную казнь заключенного путем удушения чистым азотом, заявив, что непроверенный метод может привести к "жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или даже пыткам". По словам экспертов по вопросам смертной казни, это будет первый случай в мире, когда судебная казнь будет выполнена с применением асфиксии инертным газом.

Четверо специальных докладчиков ООН по правам человека заявили, что новый метод казни может вызвать "тяжкие страдания" и "мучительную и унизительную смерть". Это, вероятно, нарушит международный договор, участником которого являются США, запрещающий пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения.

Напомним, 29 декабря в Reuters сообщили, что Иран казнил четырех человек, которых обвинил в связях с "Моссадом". Иранская разведка тщательно следила за группой по меньшей мере четыре месяца, примерно с января 2022 года, до их ареста, когда происходила "переправка из соседней страны" на территорию Ирана.