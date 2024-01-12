РФ покупает западное оборудование ASML для производства микрочипов, — расследование

По данным журналистов, подержанная 20-летняя техника ASML, которая поступает в РФ в обход санкций, может использоваться для производства отдельных видов военной техники.

С начала августа 2023 года российская организация объявила о ввозе 16 наименований оборудования ASML, предназначенного для производства микрочипов. Об этом говорится в расследовании издания "Экономическая правда".

Компании в РФ, несмотря на существующие санкции, продолжают регистрировать ввоз десятков видов нидерландского оборудования от компании ASML. Это оборудование совместимо с моделями станков, используемых на российских предприятиях. В течение 2023 года компания ООО "Крафттек" осуществила импорт оборудования ASML на сумму 1,8 миллиона долларов.

Оказалось, что это бывшее в употреблении оборудование ASML, которое уже старше 20 лет. Владельцы устаревших литографических машин со всего мира разбирают их, а затем продают по частям на различных маркетплейсах. Россия приобретает эти компоненты и собирает их, подобно конструктору. Произведенные микрочипы могут быть использованы для обхода санкций и в производстве определенных типов военной техники.

В источнике подчеркивают, что нидерландская компания ASML является мировым лидером в производстве оборудования для создания микрочипов. Официальный представитель компании подчеркнул, что они не поддерживают сотрудничество с Россией и не реализуют свои литографические машины по частям.

Ранее сообщалось, что США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ. Принятый США законопроект позволит использовать российские суверенные активы в интересах Украины.