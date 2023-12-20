"Графен изменит мир": как суперматериал поможет победить Китай в войне микрочипов

Гендиректор британской компании Paragraf Саймон Томас, считает, что Запад должен помешать Китаю монополизировать рынок графена, иначе китайцы быстрее получат передовые технологии.

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Саймон Томас, генеральный директор и основатель компании Paragraf, полагает, что графен способен "фундаментально изменить мир", изменив способы производства всего: от мобильных телефонов и компьютеров до электромобилей, медицинского и военного оборудования. Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию The Guardian.

Графен, как известно, делают из графита — кристаллической формы углерода, используемого для изготовления карандашных грифелей карандашей. По сути, графен, это решетчатый "лист" толщиной всего в один атом. Материал намного прочнее стали, но легче бумаги, тверже алмаза, но эластичнее резины. Он также очень эффективен при проведении тепла и электричества. И, по словам Саймона Томаса, потенциал его применения широк — от квантовых компьютеров до коммерческих дронов.

В лаборатории Paragraf производят такое количество графена, которого достаточно для изготовления 150 тыс. датчиков в день. Графен ученые используют для измерения магнитных полей и для преобразования микроорганизмов, таких как бактерии и вирусы, в электрические сигналы путем объединения графена с влажным химическим слоем в качестве биосенсора. В будущем фирма планирует производить биосенсоры, способные обнаружить разницу между вирусными и бактериальными инфекциями, чтобы определить, нужны ли человеку антибиотики. Они также смогут выявлять Covid-19, или инфекционные заболевания, — при чем не только у людей, но и у растений или животных. С этой целью Paragraf приобрела биосенсорную фирму Cardea Bio из Сан-Диего.

Фирма привлекла около 70 млн фунтов стерлингов (88,5 млн долларов США) финансирования и планирует выйти на фондовый рынок в ближайшие четыре или пять лет. Примечательно, что в 2022 году Paragraf понесла убыток в размере 11 млн фунтов стерлингов (13,9 млн долларов), после чего ею заинтересовались китайские бизнесмены и, по словам Томаса, сделали хорошее предложение. Но он отказался, посчитав, что проблема с получением денег из Китая заключается в том, что подобные сделки не происходят без вмешательства местного правительства.

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"Китай попытался монополизировать рынок графена. По оценкам Рона Мертенса, владельца сайта Graphene-Info, над графеновыми продуктами сейчас работают около 5000 компаний. Например, Huawei использует графен в своем телефоне-раскладушке Pocket S. Несколько месяцев назад Китай даже заявил, что будет массово производить микрочипы с использованием графена вместо кремния, совершив полный переход к 2025 году, хотя на Западе это заявление было встречено скептически", — говорится в материале.

Чтобы препятствовать монополизации графена КНР, в дело вмешиваются такие бизнесмены, как Томас. Ему удалось оставить компанию и производство в Англии. Однако не всем так везет. Некоторые компании, производившие графен, обанкротились.

Так, владелец Applied Graphene Materials продал свой основной бизнес канадской фирме, а компания Versarien сократила исследовательскую группу, чтобы сократить расходы. В мае правительство объявило об инвестициях в полупроводниковую промышленность Великобритании в размере 1 млрд фунтов стерлингов (1,27 млрд долларов) в течение следующих 10-ти лет.

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