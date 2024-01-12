Готовили госпереворот: в армии Польши разоблачили пророссийскую сеть, — СМИ

Членов Ассоциации обвиняют в подстрекательстве к убийству одного из генералов, работе на разведку других стран и побуждении военнослужащих Войска Польского к отказу от выполнения служебных обязанностей.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности в Польше 12 января провели обыски в квартирах членов ассоциации, которая оказывает помощь и поддержку военнослужащим, которые должны вакцинироваться против Covid-19. Расследование, проведенное на основании сообщения Службы военной контрразведки, касается, в частности, планирования госпереворота и шпионажа. Об этом пишет местное издание OKO.press.

Силовики обыскали помещение, где находилось по меньшей мере шесть человек. По информации издания, эти действия были совершены в связи с расследованием подготовки государственного переворота.

Во время обыска в квартирах изъяты компьютеры, телефоны и носители информации. Также в одном из помещений было обнаружено радиолюбительское оборудование, которое могло использоваться для связи с людьми в России и Беларуси.

Все фигуранты связаны или сотрудничали с пророссийской организацией антивакцинаторов — Ассоциацией "Brońmy Uniduru dla Przyszlnej Generations" (Защищаем форму для будущих поколений). Материалы об их деятельности собирали две службы: Служба военной контрразведки и Агентство внутренней безопасности.

Деятельность организации "Brońmy Uniduru dla Przyszlnej Generations" связана с созданием сети пророссийских активистов в Польше, главной задачей которой была кампания против вакцинации. Активисты-антивакцинаторы якобы вербовали солдат Войска Польского для пророссийской деятельности под видом движения против вакцинации.

Солдаты, вовлеченные в движение, подвергались поучительной идеологии. Им предлагалось вести диверсионную деятельность в польской армии и нападать на ее командиров.

Членов Ассоциации обвиняют в:

подстрекательство к убийству одного из генералов;

участие в деятельности внешней разведки;

подстрекательство воинов Войска Польского к отказу от выполнения служебных обязанностей;

побуждение к использованию незаконных угроз с целью заставить командование Вооруженных сил Польши воздержаться от выполнения служебных обязанностей.

Агентство внутренней безопасности пока не выступало с официальным заявлением по этому поводу.

Издание Кгеѕу.pl пишет, что фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет.

Активисты, у которых спецназовцы провели обыски:

Шчепан Кшевицкий, блогер;

Йовита Кошин-Сумара, блогер;

Якуб Кушпит, лидер организации "Bronimy munduru";

Александр Сергей — активист организации "Bronimy munduru", который вербовал воинов в антипольскую организацию.

Катажина Тарнава-Гвóздзь — юридический советник.

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