Бастион ненависти и преследований: евреи-студенты Гарварда подали в суд иск на университет

Истцы обвиняют учебное заведение в толерантном отношении к притеснениям, нападениям и запугиваниям еврейских студентов.

Несколько еврейских студентов подали иск против Гарвардского университета, обвинив его в том, что он стал "бастионом безудержной антиеврейской ненависти и преследований". Об этом пишет The Guardian.

Иск, поданный в начале этой недели, повторяет другие иски, которые подали студенты против Чикагского художественного института, Нью-Йоркского университета и Университета Пенсильвании после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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В иске к Гарвардскому университету студенты обвиняют вуз в нарушении гражданских прав еврейских студентов.

"Толпы студентов и преподавателей, которые сторонники ХАМАСа, маршировали сотнями по студенческому городку Гарварда, выкрикивая отвратительные антисемитские лозунги и призывая к смерти евреям и Израилю. Эти толпы занимали здания, классы, библиотеки, студенческие гостиные, площади и учебные аудитории, часто в течение нескольких дней или недель подряд, пропагандируя насилие против евреев", — говорится в иске.

Представитель Гарварда сказал, что университет не комментирует незавершенные судебные процессы. Около десятка студентов потенциально могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение правил протеста, связанных с пропалестинской деятельностью, но представитель сказал, что школа не может комментировать их дела.

Напомним, что после обвинений в антисемитизме Илон Маск посетил Израиль. По мнению журналистов, поездка в Израиль может помочь Маску восстановить репутацию в еврейских общинах.

Ранее сообщалось, что Шольц пригрозил депортировать мигрантов из-за антисемитизма. По словам главы немецкого правительства, он "возмущен" и "стыдится" антисемитских инцидентов, произошедших в городах Германии.