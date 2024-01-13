Все небо в черном дыму: под Санкт-Петербургом загорелся склад Wildberries (фото, видео)

Работники склада, пытаясь выбраться из огненной ловушки, прыгали с высоты третьего этажа прямо на бетон, так как эвакуационные выходи заблокировала толпа.

Под Санкт-Петербургом (РФ), в Шушарах загорелся склад маркетплейса Wildberries, огонь охватил уже 50 тыс. кв.м. Информацию о чрезвычайном происшествии опубликовал российский Telegram-канал SHOT в субботу, 13 января.

Известно, что пожару присвоили самый высокий — пятый — уровень сложности. Ликвидировать огонь пытаются 422 спасателя с помощью 90 единиц специальной техники. По состоянию на 9:00 огонь продолжил распространяться и подошел вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Под угрозой оказались более 12 фур. Как можно увидеть на опубликованных фото, небо над Пушкинским районом Петербурга полностью затянул густой черный дым.

В свою очередь росмедиа Baza со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что огонь вспыхнул на 7 этаже склада с одеждой. Первая сигнализация сработала на складе около 4:20. Около 7:30 работники начали спасаться из здания — многие прыгали с 2-3 этажа прямо на бетон, потому что у аварийного выхода была сильная толкучка. Один из пострадавших получил сильный ожог ноги. Также СМИ написало о том, что за неделю до пожара на 1-м и 2-м блоке склада несколько раз срабатывала пожарная сигнализация. Каждый раз срабатывание было ложным. Поэтому, когда звук сигнализации прозвучал утром 13 января, сотрудники сначала решили, что началась учебная тревога и им ничего не угрожает.

В качестве одной из предварительных версий пожара, как сообщает РБК, рассматривают поджог складского комплекса. Однако окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы.

В свою очередь представители маркетплейса уже пообещали, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре на складе в Шушарах, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы, сообщили в компании. Отметим, что в 2021 году Wildberries инвестировала в склад, где сейчас бушует пожар, более 3 млрд рублей.

Напомним, 11 января в Подмосковье загорелся рабочий цех. В МЧС РФ сообщили, что для тушения пришлось привлечь три пожарных гидранта, была проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Всего привлекли около 120 специалистов и 36 единиц техники.

Также 9 января сообщалось, что в РФ за прошлый год показатель пожаров вырос на 125%. Наибольшее количество пожаров произошло в Московской, Ленинградской и Свердловской областях и Краснодарском крае.