В 20 раз больше смертей: мир готовится к новой загадочной пандемии "Болезни X"

Термин "Болезнь Х", который появился несколько лет назад, используют ученые для поощрения разработки контрмер, включая вакцины и тесты, которые можно будет использовать в случае будущей вспышки заболевания.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января, обсудят возможное возникновение пандемии гипотетической болезни, получившей название "Болезнь Х", как сказано на сайте мероприятия.

В анонсе будущей встречи для обсуждения будущей возможной пандемии сказано, что согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неизвестная "Болезнь Х" может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия COVID-19.

Поэтому участники форума, где с докладами будут выступать международные эксперты, в том числе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, будут обсуждать то, какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам. Обсуждение гипотетической болезни назначено на 17 января.

Для гипотетической неизвестной угрозы для человечества ученые дали название "Болезнь Х" еще несколько лет назад. Этот термин используют ученые для поощрения разработки контрмер, включая вакцины и тесты, которые можно будет использовать в случае будущей вспышки новой болезни, пишет Forbes.

Еще в конце 2022 года ВОЗ создала группу из более чем 300 ученых для изучения неизвестного патогена, который может вызвать серьезную пандемию, которая в несколько десятков раз может быть более смертоносной, чем пандемия коронавируса.

Представители ВОЗ утверждают, что исследование новых вирусов и патогенов необходимо для быстрого и эффективного реагирования на появление новой пандемии.

Ученые считают, что гипотетическую вспышку "Болезни Х" можно сравнить с появлением других смертоносных инфекционных заболеваний, которые застали медицинский мир врасплох.

Буква Х в названии болезни подчеркивает ее неожиданный и непредсказуемый характер.

Как уже писал Фокус, ученые начали разработку вакцины от смертельно опасного вируса Нипах. Вирус Нипах признан ВОЗ, как потенциально опасное для всего человечества заболевание и ученые, усвоившие урок после пандемии COVID-19, решили заранее подготовиться к различным сценариям его распространения.

Также Фокус писал о факторах риска, повышающих вероятность наступления ранней деменции. Ученые обнаружили целый ряд повседневных факторов, влияющих на риск развития ранней деменции. К счастью, большинство из них являются подконтрольными нам.