Румынские фермеры и аграрии возобновили блокаду украинской границы, — ГПСУ

По информации пограничной службы, проезд грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет" заблокирован. Днем ранее блокада продлилась около шести часов.

На территории Румынии фермеры возобновили блокаду границы и движение грузовиков оказалось заблокировано. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале 14 января.

Речь идет про пункт пропуска "Сирет". Примерно в 14:00 представители пограничной полиции Румынии сообщили украинской стороне о том, что блокада возобновилась.

"Получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", — говорится в сообщении.

Фермеры и аграрии в Румынии возобновили блокаду границы с Украиной Фото: ГПСУ

В ГПСУ отдельно добавили, что оформление всех видов транспортных средств и пешеходов на выезд из Украины продолжает осуществляться согласно установленному порядку.

Предыдущая блокада границы со стороны Румынии, которая фиксировалась днем ранее, продлилась около 6 часов, напоминают представители ГПСУ. Как долго это будет длиться сейчас — информации нет.

Напомним, 13 января, на территории Румынии фермеры начали ограничивать движение украинских грузовых транспортных средств через международный автомобильный пункт пропуска "Порубное — Сирет". Фермеры требовали увеличения субсидий, чтобы была возможность конкурировать с украинской продукцией.

Спустя несколько часов в ГПСУ сообщили, что блокада границы Украины и Румынии завершена и длилась она меньше суток. Пропуск транспортных средств и пешеходов осуществлялся в обычном режиме. На следующий день активности со стороны румынских фермеров возобновились.