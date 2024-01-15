"Осознаем эти риски": Россия попробует дестабилизировать ситуацию в Молдове весной, — Санду

По словам президента Молдовы, Кишинев ведет постоянную работу над тем, чтобы влияние Кремля в стране было минимальным, однако риск провокаций продолжает существовать.

Российская Федерация может возобновить действия по дестабилизации ситуации в Молдове уже через несколько месяцев. Об этом заявила президент Майя Санду, передает Agerpres.

По ее словам, Москва уже много лет делает все для того, чтобы порядок и власть в Кишиневе подчинялись ей. Делается это при помощи приднестровского региона, однако Молдова предпринимает все попытки, чтобы избежать этого в будущем.

"Мы осознаем эти риски и предпринимаем все действия для предотвращения этих дестабилизаций. Мы говорим с ними и сообщаем гражданам об этих рисках, как мы делали это в прошлом году, когда намерением России было свержение правительства", — заявила Майя Санду.

Отдельно президент Молдовы заявила, что вместе с гражданами и различными государственными учреждениями идет работа над тем, чтобы риски перестали существовать. При этом она понимает, что работы предстоит еще много, ведь уязвимые места остаются.

Также Кишинев рассчитывает на поддержку со стороны своих соседей, в лице Румынии, а также всего международного сообщества. Они должны будут помочь Молдове нарушить планы России.

В то же время, Кремль, по мнению Майи Санду, не остановится и уже весной активизирует попытки дестабилизации ситуации.

"Мы знаем, что этой весной Россия возобновит свои действия, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию", — подытожила президент Молдовы.

Напомним, 13 января сообщалось, что РФ может готовить "операцию под ложным флагом" в Приднестровье, о чем сообщали аналитики из ISW. В Приднестровье в свою очередь сообщили, что Молдова якобы готовит боевые группы для разрушения критически важных объектов и диверсий.

14 декабря 2023 года сообщалось, что Молдова может наладить отношения с РФ во главе с Владимиром Путиным, однако есть определенные условия. По словам Майи Санду, пока что Москва продолжает каждые два дня угрожать Кишиневу. Это противоречит принципам внешней политики государства.

27 февраля 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что РФ намерена организовать государственный переворот в Молдове и свергнуть конституционную власть. По его словам, для достижения желаемого результата спецслужбы РФ применили целый ряд мер, однако все их планы потерпели крах еще в зародыше.