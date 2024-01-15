В Баку произошел масштабный взрыв в торговом центре: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

По данным журналистов, в результате сильного взрыва произошло обрушение конструкций, из-за чего часть людей оказались под завалами.

В понедельник, 15 января, в столице Азербайджана, городе Баку, произошел сильный взрыв в торговом здании, специализирующемся на продаже мебели. В результате инцидента вспыхнул пожар, который унес жизни трех человек. Об этом сообщает информационное агентство YeniCag.

По данным издания, в ходе инцидента 24 человека получили различные травмы разной степени тяжести.

В Баку произошел масштабный взрыв в торговом центре

На место взрыва были направлены сотрудники государственной противопожарной службы, а также 15 карет скорой помощи. По информации пресс-службы МЧС, благодаря оперативным и неотложным мерам удалось локализовать пожар в мебельном цехе. Спасатели продолжают активную деятельность на месте происшествия до полной устранения его последствий.

Согласно предварительной информации, одному пострадавшему была предоставлена помощь на месте происшествия. Однако 23 человека с различными травмами потребовалась госпитализация в медицинские учреждения.

Из экстренных служб поступила информация о том, что 10 человек были эвакуированы в Клинический медицинский центр с диагнозами политравмы суставов, множественные ожоги и переломы туловища.

В Баку произошел масштабный взрыв в торговом центре

Еще более 10 человек с ожогами различной степени тяжести эвакуированы в ожоговый центр. В настоящее время каждому из пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь.

На данный момент причины взрыва неизвестны.

Напомним, что в Японии в Токио 8 января дотла сгорел дворец бывшего премьер-министра Японии Какуэи Танаки. На момент пожара в доме находились дочь Какуэи Танаки, бывший министр иностранных дел Макико Танака и ее муж Наоки, бывший министр обороны. Их благополучно эвакуировали.

В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. В соцсетях передают, что транспорт выгорел дотла. По предварительным выводам следствия, пожар не был случайностью.