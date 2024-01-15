В Румынии зафиксировано землетрясение: есть ли риски для Украины (карта)

По мнению сейсмологов, землетрясение 15 января с эпицентром в сейсмозоне Вранча не несет угрозы для населения Украины.

В понедельник, 15 января, приблизительно в 11:00 по киевскому времени произошло землетрясение в зоне сейсмической активности Вранча. Об этом сообщил Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

По сведениям сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,3, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в 44 километрах к западу от города Фокшани. От границы с Украиной эпицентр располагается на расстоянии 130 километров.

Фото: Google Maps

Землетрясение, которое ощущалось возле городов Измаил и Рени Одесской область, по мнению специалистов Центра, не несет угрозы для населения Украины.

"Оно может ощущаться людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее — на верхних этажах", — уточняют в Главном центре спецконтроля.

Последнее мощное землетрясение из района гор Вранча, по сведениям Центра, было зарегистрировано 24 декабря 2023 года с магнитудой 4,0 (по шкале Рихтера).

Землетрясения — последние события в мире

В центральной Японии 1 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. В стране объявили предупреждение для жителей немедленно покинуть некоторые районы западного побережья в связи с угрозой цунами. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений — их зафиксировали более 100 за 12 часов. Известно, что в результате природного катаклизма погибло более 160 человек.

Кроме того, спутниковые данные местности до и после землетрясения зафиксировали интенсивное поднятие земли, которое расширило береговую линию японского полуострова Ното на 250 метров.

18 декабря мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае в отдаленном горном районе между китайскими провинциями Ганьсу и Цинхай. Толчки превратили 14 тысяч домов в руины, а также спровоцировали сильные оползни, затопившие два села в провинции Цинхай. В результате землетрясения погибли 134 человека, а пострадали — почти 1 тысяча человек.

В тот же день мощные толчки наблюдались в одном из регионов Тайваня. Магнитуду землетрясения оценили в 6,3 балла по шкале Рихтера.

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло 17 ноября на Филиппинах, вызвав опасения, что разрушения могут нанести ущерб всему региону.

В октябре в результате землетрясения в Марокко погибло более 2100 человек.

7 октября в Афганистане произошло мощное землетрясение, погибло более двух тысяч человек, еще девять тысяч получили ранения.

Напомним, Фокус писал, что 1100 лет назад произошел одновременный разрыв двух линий разлома, в результате чего возник мощный "мегатрус". Его магнитуда была 7,8. Группа ученых из Университета Аризоны считает, что это может повториться.