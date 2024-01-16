Обвинили в призывах к протестам: в Кыргызстане задержали 11 журналистов, — СМИ (фото)

По словам журналистов, во время обысков милиция изъяла у журналистов 162 предмета. Речь идет о документах, мобильных телефонах, компьютерах, фотоаппаратах, планшетах и банковских картах.

В Кыргызстане 16 января задержали 11 журналистов-расследователей. У них дома были проведены обыски. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Сообщается, что действующие и бывшие сотрудники проекта Temirov LIVE были задержаны на 48 часов.

В материале говорится, что сотрудники МВД пришли в дом супруги журналиста-расследователя Болота Темирова и директора Махабат Тажибек кызы, акына Азамата Ишенбекова и журналиста Сапара Акунбекова. Кроме того, сотрудники обыскали дом Актилека Капарова и Сайпидина Султаналиева. Затем на допрос был доставлен Тыныстан Асыпбек, журналистка Айке Бейшекеева, оператор Акыла Орозбеков, Максат Тажыбек уулу и Жоодар Бузумов.

По словам журналистов, во время обысков милиция изъяла 162 предмета. Речь идет о документах, мобильных телефонах, компьютерах, фотоаппаратах, планшетах и банковских картах. Также обыски были проведены в офисе проекта Temirov LIVE. Оттуда вывезли технику, а затем опечатали двери помещения.

Журналисты Кыргызстана Фото: "Радио Азаттык"

Издание пишет, что Министерство внутренних дел сообщило, что в публикациях журналистов проектов Temirov LIVE и "Айт, Айт Десе" были найдены призывы к массовым беспорядкам. О какой именно публикации идет речь – не сообщается.

Ранее сообщалось, что израильского футболиста задержали в Турции. Празднуя забитый мяч, полузащитник клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель поднял руку с надписью "100 дней. 7 октября" и звездой Давида. Гол израильтянина позволил команде избежать поражения, но после матча местные правоохранители его задержали.