Искал в фавелах украденный мотоцикл: в Бразилии убили экс-бойца ММА, подробности

У 44-летнего спортсмена похитили из гаража мотоцикл, о чем Диего Брага сообщил у себя в Instagram. Он решил попытаться найти его самостоятельно в фавелах, но нарвался на преступную группировку.

В Бразилии был убит бывший боец ММА Диего Брага, который случайно стал жертвой одной из местных группировок. Об этом сообщает MMA Fighting.

Речь идет про 44-летнего спортсмена, который ранее активно занимался смешанными боевыми искусствами. В один из дней он искал утраченное транспортное средство, однако это и привело к его гибели.

Началась история еще 15 января. На своей странице в социальной сети Instagram Диего Брага опубликовал сообщение о том, что у него из гаража похитили собственный мотоцикл и он призвал всех, кому что-то об этом известно — отозваться.

Сам спортсмен сидеть без дела не собирался и поехал искать свое транспортное средство в фавелы, надеясь хоть что-то узнать о преступниках или и вовсе найти мотоцикл.

В результате в этом неблагополучном районе бывший боец ММА был убит членами преступной группировки Comando Vermelho, которые решили, что Диего Брага является представителем конкурирующей с ними преступной группировки. Это и стало причиной смерти 44-летнего мужчины.

Примечательно, что Диего Брага выступал в ММА с 2003 года, но несколько лет назад закончил карьеру. Всего он провел 32 поединка, из которых 8 закончились поражением, один — ничьей, а 23 — победой. Уже после завершения своей карьеры мужчина выбрал путь тренера по смешанным единоборствам и был главой команды Tropa Thai из Рио-де-Жанейро.

К слову, отдельное внимание в материале было уделено тому, что тот занимался с детьми по фавелам, где собственно и был убит. Известно, что у мужчины остался сын.

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