Капсула с мизинец: на месторождении в РФ потеряли самый опасный радиоактивный металл (фото)

По данным журналистов, опасное вещество использовалось для разведки местности. И хранилось в защитном коробе на передвижной станции КамАЗ.

Группа исследователи российской георазведывательной компании "ТНГ-Групп" с 12 по 13 января направлялась из города Усть-Кут в Иркутской области к Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению, считающемуся одним из крупнейших на востоке РФ. Но по дороге потеряли капсулу размером с мизинец, в которой содержался радиационный источник цезия-137. Об этом пишет Baza.

Цезий-137, как и стронций-90, считается одним из наиболее опасных для изотопов. Период его полураспада — 30 лет, ко всему прочему, металл биологически активен.

Капсула с цезием-137

Опасное вещество предназначалось для разведки местности. Его хранили в небольшой спецкапсуле, которую упаковали в специальный защитный короб. Короб находился в передвижной станции на базе КамАЗа, однако после поездки капсулы на месте не оказалось. Поисками занимается полиция, но пока вещество не нашли.

К слову, масштабный выброс цезия-137 произошел после аварии на ЧАЭС, а 40% выброшенного объема выпало с осадками на территории бывшего СССР.

В начале 80-х годов похожую капсулу замуровали в стену дома в Краматорске. В одной из квартир в течение нескольких лет от лейкоза умерли несколько подростков. Семья решила переехать, но аналогичное заболевание обнаружили уже у новых жильцов. Поначалу врачи считали, что дело в наследственности. Но впоследствии представители второй семьи проверили радиационный фон, который был завышен в сотни раз. Выяснилось, что капсулу с цезием-137 нашли в стене детской комнаты.

Напомним, что украинская переселенка успешно излечилась от рака толстой кишки после переезда в США.

Также сообщалось, что российские войска под Крынками сбрасывают с дронов отравляющие вещества неизвестного происхождения.