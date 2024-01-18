Румынские фермеры и перевозчики заблокируют третий пункт пропуска на границе с Украиной

В ГТС сообщили, что блокада не коснется движения легкового транспорта и автобусов.

18 января румынские протестующие собираются перекрыть КПП "Халмеу-Дьяково" со стороны Румынии для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе (ГТС) Украины.

Сообщается, что будут протестовать местные автоперевозчики и фермеры.

"Протестующие планируют перекрыть движение грузовиков, поэтому может быть временно ограничено или заблокировано движение грузового транспорта", — сказано в сообщении.

Отмечается, что блокада не коснется движения легкового транспорта и автобусов.

Также в ГТС напомнили, что румынские протестующие уже блокируют два пункта пропуска с Украиной – "Сирет-Порубное" и "Виковую-де-Сус – Красноильск".

"После получения официального подтверждения блокировки пункта пропуска "Халмеу-Дьяково" дополнительно проинформируем о работе п/п и вероятных сроках забастовки", — отметили в ГТС.

Румынские протестующие заблокируют третий пункт пропуска Фото: Скриншот

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что фермеры Румынии разблокировали движение на границе. Возле таможенного пункта "Сирет" стоит колонна из транспортных средств, а рядом все контролируют сотрудники правоохранительных органов. Водителей призвали не вестись на провокации.