Путин поручил отыскать имущество РФ, включая активы времен Российской империи, — росСМИ

Как указывают российские журналисты, Кремль рассматривает любые попытки конфискации как прямое воровство.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором потребовал провести поиск, оформление и правовую защиту недвижимости России за рубежом, охватывая периоды как СССР, так и Российской империи. Об этом 19 января сообщает ТАСС.

В соответствии с данным документом, ответственность за этот процесс возложена на Управление делами президента (УДП) и Министерство иностранных дел России.

Для этих целей будет предоставлена субсидия Предприятию по управлению собственностью за рубежом, являющемуся частью УДП. Средства, выделенные в рамках субсидии, предназначены для покрытия расходов, связанных с поиском и оформлением недвижимости России, а также юридической защитой этого имущества, включая активы Российской империи и бывшего СССР.

Как отмечает российское издание The Moscow Times, в 2021 году правила субсидирования для поиска зарубежной недвижимости были изменены, и данный процесс перестал быть основанием для выделения средств. Новый указ возвращает этот механизм субсидирования, предписывая конкретному предприятию осуществлять поиск и обеспечивать юридическую защиту российских активов за границей.

В январе января 2024 года страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов от $300 миллиардов замороженных активов России в интересах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою поддержку этой инициативе, рассматривая ее как честный и законный шаг, а также как сигнал для потенциальных агрессоров в мире.

В ответ на эти шаги российские представители начали угрожать возможными судебными разбирательствами и обещали аналогичный ответ в случае конфискации российских активов. Кремль рассматривает любые попытки конфискации как прямое воровство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, 2 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что прогресс в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины уже есть, а единые нормы этого механизма могут быть одобрены в течение 2024 года.