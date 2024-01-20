"Десятки военных конфликтов": Словакия возобновила культурное сотрудничество с РФ, — СМИ

По словам нового словацкого министра Мартины Шимковичовой, культура и художники не должны платить за войны, поэтому решение, которое было принято в марте 2022 года, было отменено.

Министерство культуры Словакии приняло решение отменить запрет на культурное сотрудничество с Российской Федерации и Беларусью. Такое решение приняла новый министр Мартина Шимковичова, передает издание Pravda 20 января.

Действовал запрет с первых недель российского вторжения в Украину. В марте 2022 года прошлый министр Наталья Миланова отдала приказ, который запрещал любое общение или сотрудничество с Москвой и Минском. Братислава тогда сразу заняла четкую позицию и осудила действия Кремля.

В распоряжении журналистов издания Pravda появился документ, который датирован 12 января. В нем шла речь об отмене приказа о принятии соответсвующих мер.

"С вступлением в силу этого решения я отменяю внутренний нормативный акт", — заявила министр культуры Словакии.

С понедельника запреты на любое сотрудничество с Россией и Беларусью перестали действовать. Мартина Шимковичова считает, что военная агрессия не должна являться причиной для подобных запретов.

"В мире идут десятки военных конфликтов, и, на наш взгляд, художники и культура не должны платить за это цену", — заявила министр через своего пресс-секретаря.

Культурный запрет Словакии: что известно

Документ Натали Милановой запрещал любые контакты с российскими и белорусскими учреждениями, организациями и так далее. Любая коммуникация считалась бы грубым нарушением трудовой дисциплины. Также были отменены зарубежные поездки, за исключением гуманитарных целей.

"Всем организациям, находящимся в ведении министерства, и их сотрудникам предписывается отменить до дальнейшего уведомления любое участие в культурных, научных или иных отечественных или зарубежных мероприятиях, организованных, совместно организованных, поддерживаемых или посещаемых субъектом из России или Беларуси", — говорилось в решении.

Сейчас все связи могут возобновиться.

Напомним, 20 января сообщалось, что Словакия не поддержит членство Украины в НАТО, ведь это может стать основой для начала третьей мировой войны, о чем сообщил премьер-министр Роберт Фицо. По его словам, во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он еще раз озвучит позицию Братиславы касаемо будущего Киева. Поставки оружия не возобновятся.