Арктические "зомби-вирусы" в Сибири могут спровоцировать новую мировую пандемию, — исследование

Человечество столкнулось с новой странной угрозой пандемии, предупреждают ученые. Они говорят, что древние вирусы, которые заточила вечная мерзлота Арктики, однажды могут высвободиться из-за глобального потепления на Земле и спровоцировать вспышку новой пандемии.

Ученые предупреждают, что арктические вирусы-зомби в Сибири могут спровоцировать новую страшную пандемию. Угроза вспышки микробов, тысячелетиями находившихся в вечной мерзлоте, возросла из-за активизации сибирского судоходства. Об этом говорится в материале The Guardian.

Человечество столкнулось с новой странной угрозой пандемии, предупреждают ученые. Они говорят, что древние вирусы, замороженные в вечной мерзлоте Арктики, однажды могут высвободиться из-за потепления климата на Земле и спровоцировать вспышку великой болезни.

Штаммы этих микробов-мафусаилов — или, как их еще называют, "вирусов-зомби" — уже были описаны исследователями. Ученые выразили опасения, что новая глобальная чрезвычайная ситуация может быть спровоцирована не новой для науки болезнью, а недугом из далекого прошлого.

Вирусы-зомби в Сибири Фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM

Угроза "вирусов-зомбов": что говорят ученые

"Актуальный анализ угроз пандемии сосредоточен на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. Зато мало внимания было уделено вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг. Это, по моему мнению, недоработка, ведь там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку болезни", — отметил французский генетик Жан-Мишель Клавери.

Этот тезис поддержала вирусолог Марион Купманс из медицинского центра Erasmus в Роттердаме.

"Мы не знаем, какие вирусы лежат там в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск того, что может быть один, способный спровоцировать вспышку болезни — скажем, древней формы полиомиелита. Мы должны предположить, что нечто подобное может произойти", — сказала она.

В 2014 году Клавери возглавлял группу ученых, которые выделили живые вирусы в Сибири и показали, что они все еще могут инфицировать одноклеточные организмы, даже несмотря на то, что они тысячи лет были похоронены в вечной мерзлоте. Дальнейшие исследования, опубликованные в 2023 году, показали существование нескольких различных вирусных штаммов из семи разных мест в Сибири, а также то, что они могут инфицировать культивируемые клетки. Возраст одного образца вируса составлял 48 500 лет.

"Вирусы, которые мы выделили, способны инфицировать только амеб и не представляют опасности для людей", — сказал Клавери.

Однако, по его мнению, это не означает, что другие вирусы, которые сейчас находятся в вечной мерзлоте, не могут вызывать заболевания у людей.

"Например, мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые являются хорошо известными патогенами человека"", — добавил он.

Вечная мерзлота — дом вирусов Фото: wikipedia

Вечная мерзлота — дом вирусов

Вечная мерзлота покрывает пятую часть северного полушария и состоит из почвы, которая длительное время сохранялась при температуре ниже нуля. Ученые обнаружили, что некоторые слои оставались замороженными в течение сотен тысяч лет.

"Решающим является то, что вечная мерзлота холодная, темная и не содержит кислорода, который идеально подходит для сохранения биологического материала. Вы можете поместить йогурт в вечную мерзлоту, и он сохранит свои качества и через 50 000 лет", — сказал Клавери.

Но вечная мерзлота в мире меняется. Верхние слои основных запасов планеты — в Канаде, Сибири и на Аляске — тают, поскольку изменение климата непропорционально влияет на Арктику. По словам метеорологов, регион нагревается в несколько раз быстрее, чем средние темпы роста глобального потепления.

Однако наиболее непосредственный риск представляет не таяние вечной мерзлоты напрямую, добавил Клавери.

"Опасность возникает из-за другого влияния глобального потепления: исчезновение арктического морского льда. Это позволяет увеличить судоходство, перевозки и промышленное развитие в Сибири. Планируются масштабные горнодобывающие работы, которые собираются забить огромные отверстия в глубокой вечной мерзлоте для добычи нефти и руды. Эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые все еще там распространяются. Шахтеры будут дышать вирусами. Поэтому, ожидаем пагубных последствий", — сказал ученый.

По словам специалиста, в истории вспышек эпидемий есть один из ключевых факторов, а именно — изменения в землепользовании.

"Вирус Нипа распространили летучие мыши, которых люди изгнали из мест их обитания. Так же обезьянью оспу связывают с распространением урбанизации в Африке.

И это то, что мы вскоре увидим в Арктике: полное изменение землепользования может вызвать новую вспышку", — отметила Марион Купманс.

Ученые считают, что вечная мерзлота на ее самом глубоком уровне может содержать вирусы, которым до миллиона лет.

По этой причине Клавери и другие ученые работают над планами создания карантинных учреждений и медицинской экспертизы, которая могла бы точно определить ранние случаи болезней и лечить их на месте, чтобы сдерживать распространение инфекции.

"Сейчас мы сталкиваемся с ощутимой угрозой, и должны быть готовы справиться с ней", — резюмировал Клавери.

Напомним, что в целом ученые насчитали около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.