Рон Десантис вышел из президентской гонки в США и поддержит Трампа

Губернатор Флориды официально заявил, что не будет участвовать в выборах. Источник американских журналистов сообщает, что ему не хватило финансовой поддержки.

Губернатор Флориды Рон Десантис вышел из президентской гонки в США. И заявил, что поддержит Дональда Трампа. Решение он принял после поездки во Флориду и переговоров с донорами. Об этом сообщает CNN.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, короткая поездка губернатора Флориды Рона Десантиса во Флориду в четверг стала для него "моментом перезагрузки", когда он впервые всерьез заговорил о том, чтобы выйти из президентской гонки.

Десантис встретился с очень небольшой группой своих ближайших советников.

"Я думаю, ему просто нужно было немного времени, чтобы собраться с мыслями и определить путь вперед. Он принял решение самостоятельно и решил, что в его интересах вернуться к управлению штатом", — сообщил инсайдер.

Он охарактеризовал настроение среди советников Десантиса как "разочаровывающее".

Решение губернатора Флориды Рона Десантиса прекратить свою президентскую кампанию было принято после нескольких дней переговоров с донорами. На выходных стало ясно, что для продолжения его кандидатуры нет ни оснований, ни финансовой поддержки.

Заявление Рона Десантиса

Десантис и его жена Кейси приняли решение в воскресенье днем, удивив многих его рядовых сотрудников и сторонников.

"Не было денег для продолжения", — сказал CNN один из крупнейших спонсоров Десантиса.

Рон Десантис уже поддержал бывшего президента Дональда Трампа в видеоролике, завершающем его предвыборную кампанию.

"Я горжусь тем, что выполнил свои обещания на 100%, и сейчас я не остановлюсь. Для меня ясно, что большинство первичных избирателей-республиканцев хотят дать Дональду Трампу еще один шанс. … Хотя у меня были разногласия с Дональдом Трампом, например, по поводу пандемии коронавируса и возвышения им Энтони Фаучи, Трамп превосходит нынешнего действующего президента Джо Байдена. Это понятно", — сказал он в своем видео на X.

Он отметил, что подписал обязательство поддержать кандидата от республиканской партии и выполняет это обещание.

"Он пользуется моей поддержкой, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или к переупакованной форме разогретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли", — заявил Рон.

Как пишет издание, это сокрушительный удар по многообещающей карьере некогда восходящей звезды Республиканской партии, и его неспособность оправдать высокие ожидания близких союзников и советников. Некоторые считают, что Десантису не удалось перетянуть сторонников Трампа на свою сторону. Другие считают, что его команда недооценила бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Напомним, Верховный суд Соединенных Штатов рассмотрит вопрос о возможной дисквалификации бывшего президента Дональда Трампа от участия во внутрипартийных выборах (праймериз) Республиканской партии в связи с 14-й поправкой к Конституции, запрещающей участие в "восстании или мятеже". Интересно, но поправку приняли в 1868 году и пока не использовали.