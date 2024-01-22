Шторм Иша заблокировал движение транспорта в Великобритании и Ирландии (фото, видео)

В некоторых местах прошли сильные ливни, 26 предупреждений объявили о наводнениях в Англии и 27 в Шотландии.

В понедельник, 22 января, шторм Иша пронесся по всей Великобритании, нанеся разрушения и заблокировав движение на дорогах. Издание The Guardian сообщило подробности.

Скорость ветра достигала 159 километров в час (99 миль в час). Ураган вызвал перебои в электроснабжении, спровоцировал остановку транспорта и значительные разрушения. До полудня понедельника на всей территории страны сохранялся желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

В Шотландии "необычное" красное предупреждение об опасности для жизни действовало до 5 утра. Это привело к полной приостановке железнодорожного сообщения по всей стране.

В Лондоне пассажиры столкнулись со значительными перебоями в работе транспорта. Вследствие действия шторма были повреждены железнодорожные пути и инфраструктура. Ограничения в управлении воздушным движением привели к отмене и перенаправлению рейсов, что повлияло на планы многих людей.

Тысячи домов на северо-западе Англии и Уэльса погрузились в темноту из-за отключения электроэнергии в пострадавших районах. Энергетические компании сообщили о значительном количестве жалоб, поскольку они работают над восстановлением электроснабжения.

В некоторых местах прошли сильные ливни, 26 предупреждений объявили о наводнениях в Англии и 27 в Шотландии. В Белфасте человек пострадал от обломков. Ему оказали помощь на месте происшествия экстренные службы.

Дублинский аэропорт в Ирландии сообщил, что 114 рейсов было отменено. Еще 36 рейсов перенаправлены в другие аэропорты из-за погоды в воскресенье.

Действуют ограничения управления воздушным движением, что привело к отмене некоторых рейсов и отклонениям в воздухе. Рейс, летевший из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Глазго, объявил чрезвычайную ситуацию из-за шторма Иша. Представитель аэропорта Глазго сказал, что рейс TUI "перенаправлен в Манчестер из-за текущих погодных условий".

Напомним, 3 января британец спас ребенка из машины, которая тонула во время шторма. Мужчина прикрепил тонущий автомобиль к мосту ремнями с храповым механизмом. Затем попросил женщину перелезть на заднее сиденье, чтобы вытащить его из окна.