Заливает дома и автодороги: на Закарпатье началось наводнение из-за оттепели (видео)

В ночь на 19 января на юге Закарпатской области в некоторых регионах уровень воды в реках поднимется на 6 метров, рассказали синоптики.

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18 января в горных реках в Закарпатской области на несколько десятков сантиметров поднялся уровень воды. Жители региона начали страдать от потоков, которые заливают дома, огороды и автодороги. О деталях ситуации рассказали на местном информационном портале "Закарпатье 24".

Журналисты опубликовали видео, снятыми на дорогах региона. На кадрах из села Долгого на Хустщине видны потоки коричневой воды, которые несутся по руслу горной реки. Как свидетельствует видео, дорога, где делалась запись еще не затоплена.

На другом видео можно увидеть наводнение на равнине. Вода разлилась по полям и огородам, подбираясь к порогам домов. Место записи — река Дусинка и село Стройное в Мукачевском районе

Наводнение на Закарпатье — детали

Утром 18 января на странице Facebook ГУ ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что в регионе ожидается значительное повышение уровня воды из-за таяния снега в горах и осадков. Средний уровень роста уровня — на 30-90 см. Но на реке Боржава вода поднимется на 140 см и выше, заявили работники ведомства.

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Прогнозируют, что 19 января в нижнем течении реки вода поднимется на 650 см. В заметке назвали ряд населенных пунктов, которым грозит подтопление приусадебных участков и полей: Малые Комяты, Сельцо, Заречье, Каменское, Большие Комяты, Хмельник и тому подобное. Также под угрозой автодороги Шаланки — Большие Комяты и Мукачево-Рогатин. Указывается, что в регионе объявили II уровень опасности — оранжевый.

Наводнение в Закарпатье — регионы, в которых поднялась вода 18 января Фото: Google Maps

Вечером 18 января на портале "Закарпатье 24" обновили гидрологические данные. В частности, назвали реки и населенные пункты, в которых больше всего поднимется вода в ночь на 19 января:

на реке Рика возле города Хуст;

на реке Латорица возле города Мукачево;

на реке Старая возле села Зняцево.

Тем временем в Telegram-канале Закарпатской ОГА предупредили о возможных подтоплениях в результате осадков. Призвали жителей области это учесть при планировании поездок.

Погода на Закарпатье 19 января — ожидаются ли осадки на Закарпатье

Отметим, на портале "Гидрометцентра" указано, что 19 января на Закарпатье ожидают дождь и мокрый снег. При этом сложность погодных условий — І уровень, желтый. Также указывается, что на реках на юге региона уровень воды подниматься: в некоторых регионах — 1 метра (река Латорица возле города Мукачево), в некоторых — на 6 (реки Боржава возле села Верхние Реметы).

Осадки на Закарпатье, как и на всей территории Украины, не прекратятся: будет снег с дождем при температуре от -2 до +2 градусов.

Погода на Закарпатье и в других регионах на 19 января Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Отметим, предыдущая чрезвычайная ситуация на Закарпатье произошла в начале декабря 2023 года. Тогда произошло подтопление 440 га угодий в результате большого количества осадков.

Напоминаем, синоптики прогнозируют, что в Украину вскоре придет потепление. Кроме того, объяснили, стоит ли до конца зимы ожидать заморозков.