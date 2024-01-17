В большинство областей Украины придет потепление: синоптик назвала дату (карта)

В течение недели погодные условия каждый день будут меняться. Самым морозным днем станет среда, 17 января, рассказала синоптик Наталья Птуха.

Related video

В большинстве областей Украины ожидается потепление и плюсовая температура. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

Она отметила, что в течение недели погода будет постоянно меняться.

Важно

Морозы только на руку: как ВСУ удается переломить наступление врага в холодную погоду

По словам Птухи, 17 января будет преобладать погода без осадков с прояснениями из-за возвращения поля повышенного давления, которое поступит в Украину с Балкан, центральной Европы. Однако в Карпатах и на Закарпатье ожидается небольшой снег. Среда будет самым морозным днем на этой неделе, ночью температура воздуха будет от -4 до -11 градусов.

Прогноз погоды на 17 января

18 января ожидается изменение погоды, а именно атмосферные фронты с запада принесут облака и осадки. Синоптик прогнозирует ночью в северных и центральных областях снег, который днем перейдет в дождь. Кроме этого, дождь будет идти в западных областях, ночью с мокрым снегом в Карпатах. На Закарпатье ожидаются значительные осадки, а на юге — небольшие дожди. На востоке и северо-востоке пройдут дожди с мокрым снегом. Кроме этого, ожидается повышение температуры воздуха.

"Ночь также будет морозной, но днем ветер начнет меняться, появится южная составляющая. Температура будет повышаться до плюсовых значений в большинстве областей", — сказала Наталья Птуха.

Она отметила, что 18 января ожидается от +1 до +6 градусов. Будет преобладать юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров в секунду, в Карпатах местами до 25 метров в секунду.

Прогноз погоды на 18 января

19 января во всех областях, кроме южных, ожидается мокрый снег, который будет превращаться в дождь, на западе пройдет снег ночью. Температура воздуха на юге ночью будет от +1 до +6 градусов, днем от +6 до +12 градусов, на остальной территории ночью от -3 до +3, в западных областях ночью от -1 до -6.

Прогноз погоды на 19 января

По словам Птухи, в дальнейшем осадки постепенно прекратятся, на выходные ожидается спокойная погода, в частности поле повышенного давления распространит свое влияние в субботу. 20 января только в восточных и южных областях еще ожидается мокрый снег и дождь ночью. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -2 градусов, а в южных и восточных областях от -3 до +3.

Прогноз погоды на 20 января

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 14 января сообщили, что российские военные могут готовиться к новому наступлению. В частности, россияне ожидают, когда земля окончательно замерзнет в восточных и южных регионах.