Заливає будинки й автошляхи: на Закарпатті почалася повінь через відлигу (відео)

В ніч на 19 січня на півдні Закарпатської області у деяких регіонах рівень води у річках підніметься на 6 метрів, розповіли синоптики.

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18 січня у гірських річках у Закарпатській області на кілька десятків сантиметрів піднявся рівень води. Жителі регіону почали потерпати від потоків, які заливають будинки, городи та автошляхи. Про деталі ситуації розповіли на місцевому інформаційному порталі "Закарпаття 24".

Журналісти опублікували відео, знятими на дорогах регіону. На кадрах з села Довгого на Хустщині видно потоки коричневої води, які несуться руслом гірської річки. Як свідчить відео, дорога, де робився запис ще не затоплена.

На іншому відео можна побачити повінь на рівнині. Вода розлилась полями та городами, підбираючись до порогів будинків. Місце запису — річка Дусінка та село Стройне на Мукачівщині

Повінь на Закарпатті — деталі

Зранку 18 січня на сторінці Facebook ГУ ДСНС у Закарпатській області повідомили, що у регіоні очікують значного підвищення рівня води через танення снігу в горах та опади. Середній рівень зростання рівня — на 30-90 см. Але на річці Боржава вода підніметься на 140 см і вище, заявили працівники відомства.

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Прогнозують, що 19 січня у нижній течії річки вода підійметься на 650 см. У дописі назвали низку населених пунктів, яким загрожує підтоплення присадибних ділянок та полів: Малі Комяти, Сільце, Заріччя, Камянське, Великі Комяти, Хмельник тощо. Також під загрозою автошляхи Шаланки — Великі Комяти та Мукачево-Рогатин. Вказується, що у регіоні оголосили ІІ рiвень небезпеки — помаранчевий.

Повінь у Закарпатті - регіони, в яких піднялась вода 18 січня Фото: Google Maps

Надвечір 18 січня на порталі "Закарпаття 24" оновили гідрологічні дані. Зокрема, назвали річки та населені пункти, в яких найбільше підніметься вода в ніч на 19 січня:

на річці Ріка біля міста Хуст;

на річці Латориця біля міста Мукачево;

на річки Стара біля села Зняцево.

Тим часом у Telegram-каналі Закарпатської ОВА попередили про можливі підтоплення внаслідок опадів. Закликали жителів області це врахувати під час планування поїздок.

Погода на Закарпатті 19 січня — чи очікуються опади

Зазначимо, на порталі "Гідрометцентру" вказано, що 19 січні на Закарпатті очікують дощ і мокрий сніг. При цьому складність погодних умов — І рівень, жовтий. Також вказується, що на річках на півдні регіону рівень води підійматися: у деяких регіонах — 1 метра (річка Латориця біля міста Мукачево), у деяких — на 6 (річки Боржава біля села Верхні Ремети).

Опади на Закарпатті, як і на всій території України, не припиняться: буде сніг з дощем при температурі від -2 до +2 градусів.

Погода на Закарпатті та у інших регіонах на 19 січня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Зазначимо, попередня надзвичайна ситуація на Закарпатті сталась на початку грудня 2023 року. Тоді сталось підтоплення 440 га угідь внаслідок великої кількості опадів.

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