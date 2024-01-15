В Україні очікується потепління до +11: синоптик дав прогноз на тиждень (карта)

В Україні потепліє через атмосферної циркуляції та переважання південно-західних вітрів. Водночас, як розповідає метеоролог Ігор Кібальчич, у деяких регіонах можливі нічні морози до -16 градусів.

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У більшості областей України очікується поступове потепління. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич, передає Meteoprog.

"Аномально холодна погода, яка встановилася в нашій країні наприкінці першої декади січня, поступово зміниться на м’якшу з помірними нічними морозами, а на Південь і Схід прийде справжня відлига з дощами, туманами й додатною температурою", — сказав Ігор Кібальчич.

Він зазначив, що потепління відбудеться через зміни атмосферної циркуляції та переважання південно-західних вітрів.

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Прогноз погоди на тиждень (15-21 січня)

У понеділок, 15 січня, у більшості областей очікується сніг, подекуди помірний. У Криму та Приазов'ї очікується мокрий сніг і дощ, у Карпатах — значний сніг. У більшості областей на дорогах буде ожеледиця. Також переважатиме південно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у Криму й Одеській області від +2 до +7.

Прогноз погоди на 15 січня

У вівторок, 16 січня, очікуються помірні, місцями значні опади в центральних, південних, східних і Сумській області, дощі переважатимуть у Криму, Приазов'ї та на Донбасі. У західних областях прогнозується сніг, в Україні подекуди тумани. Очікується західний вітер, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі від -4 до +1 градуса, удень на лівобережжі від -1 до +4, на решті території від 0 до -5 градусів.

Прогноз погоди на 16 січня

У середу, 17 січня, уночі пройде невеликий сніг у північних, східних регіонах і в Криму. Вдень в Україні буде без опадів, на дорогах ожеледиця. Переважатиме південно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від -7 до -12, подекуди від -13 до -16, удень від -2 до -7, у південній частині та в Криму від -1 до +4.

Прогноз погоди на 17 січня

У четвер, 18 січня, очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу з переходом у дощ у західних і північних областях. Місцями ожеледь, а на дорогах ожеледиця. На решті території буде без істотних опадів. Прогнозується південно-західний вітер, 7-12 метрів за секунду, вранці та вдень місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від -4 до -9 градусів, удень від -1 до +4, у західних і південних регіонах від +3 до +8.

Прогноз погоди на 18 січня

У п'ятницю, 19 січня, буде нестійка погода з опадами, переважно у вигляді дощу, в західних областях місцями з мокрим снігом, подекуди тумани. Переважатиме південно-західний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вдень становитиме від 0 до +5 градусів, у південній частині вдень від +6 до +11.

Прогноз погоди на 19 січня

У суботу, 20 січня, відбудеться поступове зниження температури повітря та перехід опадів із дощу в сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця. Очікується північний вітер, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -4 до +1 градуса, у Криму та Приазов'ї від +3 до +8.

У неділю, 21 січня, невеликий сніг і мокрий сніг очікується вночі в східних і південних областях, удень у Криму. На решті території країни опадів не буде. Очікується вітер змінних напрямків, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від -5 до -10 градусів, удень від -4 до +1, у південній частині та в Криму від -1 до +4.

Нагадаємо, 13 січня керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що вранці 13 січня окупанти не змогли задіяти свої ракетоносії в акваторії Чорного моря під час масованої атаки через шторм.