В Украине ожидается потепление до +11: синоптик дал прогноз на неделю (карта)

В Украине потеплеет из-за атмосферной циркуляции и преобладания юго-западных ветров. Вместе с тем, как рассказывает метеоролог Игорь Кибальчич, в некоторых регионах возможны ночные морозы до -16 градусов.

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В большинстве областей Украины ожидается постепенное потепление. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.

"Аномально холодная погода, которая установилась в нашей стране в конце первой декады января, постепенно изменится на более мягкую с умеренными ночными морозами, а на юг и восток придет настоящая оттепель с дождями, туманами и положительной температурой", — сказал Игорь Кибальчич.

Он отметил, что потепление произойдет из-за изменения атмосферной циркуляции и преобладания юго-западных ветров.

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Прогноз погоды на неделю (15-21 января)

В понедельник, 15 января, в большинстве областей ожидается снег, местами умеренный. В Крыму и Приазовье ожидается мокрый снег и дождь, в Карпатах — значительный снег. В большинстве областей на дорогах будет гололедица. Также будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму и Одесской области от +2 до +7.

Прогноз погоды на 15 января

Во вторник, 16 января, ожидаются умеренные, местами значительные осадки в центральных, южных, восточных и Сумской области, дожди будут преобладать в Крыму, Приазовье и на Донбассе. В западных областях прогнозируется снег, в Украине местами туманы. Ожидается западный ветер, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем на левобережье от -1 до +4, на остальной территории от 0 до -5 градусов.

Прогноз погоды на 16 января

В среду, 17 января, ночью пройдет небольшой снег в северных, восточных регионах и в Крыму. Днем в Украине будет без осадков, на дорогах гололедица. Будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -7 до -12, местами от -13 до -16, днем от -2 до -7, в южной части и в Крыму от -1 до +4.

Прогноз погоды на 17 января

В четверг, 18 января, ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь в западных и северных областях. Местами гололед, а на дорогах гололедица. На остальной территории будет без существенных осадков. Прогнозируется юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до -9 градусов, днем от -1 до +4, в западных и южных регионах от +3 до +8.

Прогноз погоды на 18 января

В пятницу, 19 января, будет неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде дождя, в западных областях местами с мокрым снегом, местами туманы. Будет преобладать юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов, в южной части днем от +6 до +11.

Прогноз погоды на 19 января

В субботу, 20 января, произойдет постепенное снижение температуры воздуха и переход осадков из дождя в снег. На дорогах местами будет гололедица. Ожидается северный ветер, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +1 градуса, в Крыму и Приазовье от +3 до +8.

В воскресенье, 21 января, небольшой снег и мокрый снег ожидается ночью в восточных и южных областях, днем в Крыму. На остальной территории страны осадков не будет. Ожидается ветер переменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем от -4 до +1, в южной части и в Крыму от -1 до +4.

Напомним, 13 января руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что утром 13 января оккупанты не смогли задействовать свои ракетоносители в акватории Черного моря во время массированной атаки из-за шторма.