Илон Маск прилетел в Польшу, чтобы посетить еврейский концлагерь Аушвиц

По информации журналистов, гендиректор Tesla и SpaceX примет участие в дискуссии об антисемитизме вместе с американским публицистом Беном Шапиро на конференции в Кракове.

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск прилетел в Польшу для участия в международном симпозиуме на тему противодействия антисемитизму. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает РАР.

В издании отмечают, международный симпозиум по противодействию антисемитизму, в котором бизнесмен должен принять участие, пройдет в Кракове. Кроме того, в рамках мероприятия, которое организует Европейская ассоциация, Маск присоединится и к церемонии в бывшем концлагере Аушвиц.

Соответствующие мероприятия организованы по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

В польских СМИ пишут, что генеральный директор Tesla и SpaceX прилетел в Краков поздно вечером в воскресенье, 21 января.

На симпозиуме он должен принять участие в дискуссии с американским публицистом Беном Шапиро об антисемитизме в интернете.

Напомним, 18 ноября СМИ сообщили, что американский технологический гигант IBM и Европейский Союз прекратили рекламное сотрудничество с соцсетью X, принадлежащей Илону Маску, на фоне опасений относительно разжигания антиеврейской ненависти и дезинформации на платформе.

27 ноября американский предприниматель Илон Маск совершил визит в Израиль, чтобы обсудить "необходимость действий в борьбе с растущим антисемитизмом в интернете".