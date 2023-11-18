Антисемитизм и фейки: техногигант IBM и Евросоюз прекратили рекламное сотрудничество с соцсетью Х

По мнению экспертов, хотя руководство платформы Х и пытается вернуть рекламодателей еще с момента покупки Илоном Маском Twitter, однако все их заверения пока беспочвенны.

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Американский технологический гигант IBM и Европейский Союз прекратили рекламное сотрудничество с соцсетью X, принадлежащей Илону Маску, на фоне опасений по поводу разжигания антиеврейской ненависти и дезинформации на платформе. Об этом сообщает издание CNBC.

Компания IBM заявила, что приостанавливает всю рекламу на платформе Х, ранее известной как Twitter, в ожидании расследования сообщения о том, что ее реклама размещается параллельно с антисемитским контентом.

"IBM совершенно нетерпима к разжиганию ненависти и дискриминации, и мы немедленно приостановили всю рекламу на X, пока расследуем эту совершенно неприемлемую ситуацию", — заявила нью-йоркская фирма 16 ноября.

Кроме того, Европейская комиссия объявила, что прекратит показ рекламы на X в ответ на аналогичные опасения. Официальный представитель ЕК Йоханнес Барке 17 ноября заявил, что за последние недели наблюдается тревожный рост дезинформации и разжигания ненависти на нескольких платформах социальных сетей, и X, безусловно, "весьма эффективна в этом отношении".

"Поэтому мы посоветовали службам воздержаться от рекламы на данном этапе на соответствующих платформах социальных сетей", — продолжил Барке.

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Такие действия были предприняты еще рядом таких компаний, как Apple, Oracle, Bravo и Xfinity, после того, как некоммерческая группа Media Matters for America 16 ноября опубликовала отчет, в котором указала, что ее реклама и реклама других компаний были размещены рядом с постами, рекламирующими Гитлера и нацистскую партию.

Кроме того, на решение IBM прекратить рекламу на X также повлияло то, что Маск 15 ноября подчеркнул свое внимание к антисемитскому посту X и опубликовал заявления, вызвавшие негативную реакцию критиков. Сначала Маск обратил внимание на теорию антисемитского заговора и согласился с ней, а затем прямо обвинил "еврейские общины" и некоммерческую Антидиффамационную лигу, заявив, что эта организация "несправедливо нападает на большинство Запада, несмотря на то, что большинство Запада поддерживает еврейский народ и Израиль". Он назвал "антибелыми" их послания и взгляды, не приводя примеров в поддержку своих обвинений.

В результате таких подстрекательских комментариев Маска коалиция из 163 еврейских лидеров 16 ноября опубликовала заявление под лозунгом "X Out Hate", повторив свой призыв к крупным компаниям "прекратить финансировать X за счет рекламных расходов".

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"Прошло два месяца с тех пор, как мы первоначально обратились к крупным рекламодателям, таким как Apple, Google, Amazon и Disney, с призывом прекратить вкладывать деньги в X, поскольку на платформе распространяется антисемитизм. Ничего не изменилось. За исключением опасности, в которой находятся евреи", — говорится в заявлении группы.

Комментарий Маска также осудили в Администрации президента США.

"Этому нет места нигде в мире — это уродливо и неправильно. Точка", — заявил 17 ноября официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

И добавил, что под руководством президента Джо Байдена Администрация продолжит самым решительным образом осуждать эту отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти.

Что ответило руководство платформы Х

Генеральный директор X Линда Яккарино уже пыталась вернуть рекламодателей, которые прекратили свои кампании после того, как Илон Маск купил Twitter в 2022 году. Однако, как пишет CNBC, исследователи и правозащитные группы зафиксировали рост противоречивого контента на X.

Компания, в свою очередь, постаралась оспорить эти утверждения и заявила, что перекрыла потоки доходов аккаунтов, помеченных как публикующих контент, разжигающий ненависть. Представители X также сообщили CNBC в электронном письме, что такие аккаунты больше не будут подлежать монетизации, однако утверждают, что рекламная система X "ненамеренно активно размещает бренд рядом с этим типом контента, и бренд не пытается активно поддерживать этот контент размещением".

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Кроме того, Фокус сообщал, что Илон Маск высмеял Владимира Зеленского и попал в скандал. Миллиардер обвинил украинского президента в обращениях к Западу относительно помощи и поддержки Украины.

Напомним, что владелец соцсети Х Илон Маск вроде бы собирается в Москву на конференции AI Journey 2023, где покажет свой чат-бот, созданный на основе искусственного интеллекта Grok.