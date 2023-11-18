Антисемітизм і фейки: техногігант IBM і Євросоюз припинили рекламну співпрацю із соцмережею Х

На думку експертів, хоча керівництво платформи Х і намагається повернути рекламодавців ще з моменту купівлі Ілоном Маском Twitter, проте всі їхні запевнення поки що безпідставні.

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Американський технологічний гігант IBM і Європейський Союз припинили рекламне співробітництво із соцмережею X, що належить Ілону Маску, на тлі побоювань щодо розпалювання антиєврейської ненависті та дезінформації на платформі. Про це повідомляє видання CNBC.

Компанія IBM заявила, що призупиняє всю рекламу на платформі Х, раніше відомій як Twitter, в очікуванні розслідування повідомлення про те, що її реклама розміщується паралельно з антисемітським контентом.

"IBM абсолютно нетерпима до розпалювання ненависті та дискримінації, і ми негайно призупинили всю рекламу на X, поки розслідуємо цю абсолютно неприйнятну ситуацію", — заявила нью-йоркська фірма 16 листопада.

Крім того, Європейська комісія оголосила, що припинить показ реклами на X у відповідь на аналогічні побоювання. Офіційний представник ЄК Йоганнес Барке 17 листопада заявив, що протягом останніх тижнів спостерігається тривожне зростання дезінформації та розпалювання ненависті на кількох платформах соціальних мереж, і X, безумовно, "вельми ефективна у цьому відношенні".

"Тому ми порадили службам утриматися від реклами на цьому етапі на відповідних платформах соціальних мереж", — продовжив Барке.

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Подібні дії були зроблені ще низкою таких компаній, як Apple, Oracle, Bravo і Xfinity, після того, як некомерційна група Media Matters for America 16 листопада опублікувала звіт, в якому зазначила, що її реклама і реклама інших компаній були розміщені поруч із постами, що рекламують Гітлера і нацистську партію.

Крім того, на рішення IBM припинити рекламу на X також вплинуло те, що Ілон Маск 15 листопада наголосив на своїй увазі до антисемітського посту X та опублікував заяви, які викликали негативну реакцію критиків. Спочатку Маск звернув увагу на теорію антисемітської змови і погодився з нею, а потім прямо звинуватив "єврейські громади" і некомерційну Антидефамаційну лігу, заявивши, що ця організація "несправедливо нападає на більшість Заходу, незважаючи на те, що більшість Заходу підтримує єврейський народ та Ізраїль". Він назвав "антибілими" їхні послання і погляди, не наводячи прикладів на підтримку своїх звинувачень.

Унаслідок таких підбурювальних коментарів Маска коаліція зі 163 єврейських лідерів 16 листопада опублікувала заяву під гаслом "X Out Hate", повторивши свій заклик до великих компаній "припинити фінансувати X за рахунок рекламних витрат".

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"Минуло два місяці відтоді, як ми спочатку звернулися до великих рекламодавців, таких як Apple, Google, Amazon і Disney, із закликом припинити вкладати гроші в X, оскільки на платформі поширюється антисемітизм. Нічого не змінилося. За винятком небезпеки, в якій перебувають євреї", — йдеться в заяві групи.

Коментар Маска також засудили в Адміністрації президента США.

"Цьому немає місця ніде у світі — це потворно і неправильно. Крапка", — заявив 17 листопада офіційний представник Білого дому Ендрю Бейтс.

І додав, що під керівництвом президента Джо Байдена Адміністрація продовжить найрішучішим чином засуджувати цю огидну пропаганду антисемітської та расистської ненависті.

Що відповіло керівництво платформи Х

Генеральний директор X Лінда Яккаріно вже намагалася повернути рекламодавців, які припинили свої кампанії після того, як Ілон Маск купив Twitter у 2022 році. Однак, як пише CNBC, дослідники та правозахисні групи зафіксували зростання суперечливого контенту на X.

Компанія, зі свого боку, постаралася оскаржити ці твердження і заявила, що перекрила потоки доходів акаунтів, позначених як такі, що публікують контент, котрий розпалює ненависть. Представники X також повідомили CNBC в електронному листі, що такі акаунти більше не підлягатимуть монетизації, однак стверджують, що рекламна система X "ненавмисно активно розміщує бренд поруч із цим типом контенту, і бренд не намагається активно підтримувати цей контент розміщенням".

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Нещодавно Фокус писав, що ексцентричний мільярдер готовий розщедритися, якщо безплатна онлайн-енциклопедія Wikipedia рік носитиме у своїй назві лайливе слово.

Крім того, Фокус повідомляв, що Ілон Маск висміяв Володимира Зеленського і потрапив у скандал. Мільярдер звинуватив українського президента у зверненнях до Заходу щодо допомоги та підтримки України.

Нагадаємо, що власник соцмережі Х Ілон Маск начебто збирається в Москву на конференцію AI Journey 2023, де покаже свій чат-бот, створений на основі штучного інтелекту Grok.