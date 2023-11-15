"Живе у своїй реальності": Ілон Маск назвав Зеленського "м'ясником" (аудіо)

Американський мільярдер назвав президента України "відірваним від реальності", а Залужного тим, хто "тверезо дивиться на те, що відбувається".

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Американський бізнесмен Ілон Маск зробив чергову заяву щодо президента України Володимира Зеленського. Мільярдер сказав, що український лідер "давно живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності". Про це йшлося в коментарі Маска в одній з аудіокімнат належного йому сервісу мікроблогів X (попередня назва — Twitter).

Маск висловився про президента Володимира Зеленського і прокоментував дії головнокомандуючого ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Я думаю, що Залужний точно той, хто цінує життя своїх людей. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно вже живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності", ‒ заявив він.

Ілон Маск дозволяв собі чергову обурливу заяву

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск неодноразово робив заяви на адресу президента України Володимира Зеленського, чим обурював громадськість. Так 2 жовтня Ілон Маск висміяв Зеленського й потрапив у скандал. Бізнесмен звинуватив українського лідера у зверненнях до Заходу щодо допомоги й підтримки Україні. Окремі дописувачі заявили, що Маск має вибачитися перед Зеленським через свої висловлювання.

Днями Ілон Маск закликав Зеленського розпочати переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Я просто б радив не відправляти цвіт української молоді помирати в окопах. Буде він (Зеленський) розмовляти чи ні, просто не робіть цього", — сказав тоді бізнесмен.

Раніше Ілона Маска звинуватили в умисному блокуванні супутникового інтернету Starlink біля тимчасово окупованого Криму, що завадило операціям ЗСУ на півострові.