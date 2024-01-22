Выборы президента ПАСЕ: кто стал новым главой Парламентской ассамблеи

Греческий политик впервые стал главой организации, однако переизбрать его могут только один раз и только на один год.

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) впервые стал представитель Греции Теодорос Руссопулос. Об этом сообщается на аккаунте ПАСЕ в соцсети Х.

Срок полномочий Руссопулоса, который стал 35-м президентом ПАСЕ с 1949 года, составляет один год и может быть продлен только один раз еще на 365 дней.

Выборы президента ПАСЕ

Об избрании гражданина Греции главой Генассамблеи ПАСЕ сообщила также народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.

"Январская сессия ПАСЕ официально стартовала. И уже первые новости: Теодорос Руссопулос — новый президент Парламентской ассамблеи Совета Европы… Он был единственным кандидатом", — подтвердила она на своей странице в Facebook 22 января.

По ее словам, греческий политик Теодорос Руссопулос был вице-президентом группы Объединенной общеевропейской политической партии (EPP) и председателем комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц.

"Новый президент ПАСЕ занимает четкую позицию в поддержку Украины. Об этом свидетельствуют его голоса в рамках ассамблеи на осуждение российской агрессии, а также его участие в Ad hoc комитете по положению детей Украины, заседание которого состоялось в декабре прошлого года в Париже", — добавила нардеп от фракции "Слуга народа".

Напомним, что эту должность занимал Тини Кокс, нидерландский политик левого направления. Он выполнял обязанности президента ПАСЕ два года подряд.

Кроме того, во время прошлогодних выборов, результаты которых стали известны в январе 2023 года, на эту должность претендовал и украинец — нардеп от партии "Слуга народа" Александр Мережко.

Кроме того, следует отметить, что ​​ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала режим в РФ террористическим.

Напомним, Фокус писал, что глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс прокомментировал сокращение средств, запрашиваемых для Украины.