На границе Казахстана и Кыргызстана произошло мощное землетрясение: что известно (фото, видео)

Как утверждает МЧС Казахстана, информации о жертвах и разрушениях не поступало. В столице Кыргызстана Бишкеке также отметили, что жертв и разрушений не зафиксировано.

На границе Казахстана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 6,7. Землетрясение произошло в 00 час. 09 мин. по алматинскому времени (в 20.09 по киевскому времени), то есть фактически уже 23 января. Об этом сообщили в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований казахстанского МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в 264 км к юго-востоку от Алматы на границе двух стран на глубине 65 километров.

"Землетрясение произошло на южном побережье озера Иссык-Куль, более 200 километров от города Алматы. Это землетрясение является транзитным. Интенсивность на территории Алматы дошла до 5 баллов. Магнитуда — около 7. То есть характеристика магнитуды энергетическая. Интенсивность — это характеристика колебаний поверхности грунтовой массы. Данное землетрясение не представляет никакой опасности для Алматы", — уточнил экс-директор Института сейсмологии Танаткан Абаканов.

Фото: Earth.com

Подземные толчки ощущались в Алматы и Бишкеке, жители городов вышли на улицы.

Фото: Из открытых источников

В казахском Министерстве по чрезвычайным ситуациям попросили жителей выйти на улицы до особого распоряжения.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в это время произошло землетрясение магнитудой 7 в 270 км от Алматы и 120 км от китайского города Аксу (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Оба издания пишут, что в Алматы примерно в 20:45 ощущались повторные толчки. МЧС республики подтвердило, что произошли повторные толчки магнитудой 2–3.

В столице Казахстана Астане, как сообщает МЧС, все спокойно.

Сообщений о жертвах в Алматы, по данным начальника городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Атыгаева, не поступало.

В Кыргызстане жертв и разрушений, как сообщили в МЧС, также не зафиксировано..

Подземные толчки ощущались и в столице Кыргызстане — Бишкеке. Как пишет информагентство "АКИ-пресс", некоторые жители города вышли на улицы. В МЧС Кыргызстана сообщили, что "в Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов" и отметили, что также не зафиксировано жертв и разрушений.

В Румынии 15 января приблизительно в 11:00 по киевскому времени произошло землетрясение в зоне сейсмической активности Вранча.

В центральной Японии 1 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. В стране объявили предупреждение для жителей немедленно покинуть некоторые районы западного побережья в связи с угрозой цунами. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений — их зафиксировали более 100 за 12 часов. Известно, что в результате природного катаклизма погибло более 160 человек.

Напомним, Фокус писал, что 1100 лет назад произошел одновременный разрыв двух линий разлома, в результате чего возник мощный "мегатрус". Его магнитуда была 7,8. Группа ученых из Университета Аризоны считает, что это может повториться.