Из-за войны в Украине и ядерной угрозы: "Часы Судного дня" показали 90 секунд до катастрофы

По словам ученой Рэйчел Бронсон, такое решение "не свидетельствует о том, что мир стабилен", а наоборот должно поощрить правительства и общины "действовать срочно".

Ученые в начале 2024 года решили не переводить стрелки символических "Часов Судного дня", которые установили еще в 1947 году. До конца света, как и раньше, остается 90 секунд. Об этом сообщили в американском журнале Bulletin of the Atomic Scientists ("Вестник ученых-атомщиков").

В журнале отмечают, что это ближайшее время до конца света в истории существования часов.

По словам президента Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон, такое решение ученых "не свидетельствует о том, что мир стабилен", а наоборот должно поощрить правительства и общины "действовать срочно".

"Вестник" сохраняет надежду и вдохновение, учитывая молодое поколение, которое возглавляет этот процесс", — отмечает Бронсон.

По выводам ученых совета журнала, приближение к концу света определяется различными глобальными угрозами, существующими в современном мире. Среди которых:

война Российской Федерации против Украины;

ухудшение ситуации по сокращению ядерных вооружений;

климатический кризис и официальное признание 2023 года — самым жарким за всю историю наблюдений;

повышение сложности технологий генной инженерии;

драматическое развитие генеративного искусственного интеллекта, который может увеличить дезинформацию и испортить глобальную информационную среду.

"Зловещие тенденции продолжают направлять мир к глобальной катастрофе. Война в Украине и широкая и растущая зависимость от ядерного оружия увеличивают риск ядерной эскалации. Китай, Россия и Соединенные Штаты тратят огромные средства на расширение или модернизацию своих ядерных арсеналов, увеличивая опасность ядерной войны из-за ошибок или просчетов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в издании Daily Star сообщили, что 37-летний "живой Нострадамус" Атос Саломе из Бразилии предупредил о "мрачном будущем" и о часах Судного дня, которые должны быть обнулены во вторник, 23 января.