Указ президента РФ Владимира Путина о выделении средств на исследования и регистрацию российской собственности за рубежом не будет иметь эффекта в отношении территории США.

Главе Кремля не удастся признать незаконной продажу в XIX веке Российской империей региона Аляски Соединенным Штатам, чтобы присоединить его в состав России. Об этом заявил Ведант Пател, заместитель спикера Государственного департамента США.

Он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ, что российский президент Путин распорядился признать "незаконной" продажу Аляски. По его словам, эта идея выглядит абсурдной.

"Думаю, я могу сказать от имени всех нас в правительстве США, заявив, что он точно не получит ее", — сказал Пател.

Поиск имущества за рубежом и указ Путина

Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о выделении средств на исследование и регистрацию российской собственности за рубежом, в том числе и на бывших территориях Российской империи и СССР. В этом указе конкретно Аляска не упоминалась, но документ привлек внимание военных блогеров, которые заявили, что Путин использовал указ, чтобы объявить незаконной продажу Россией 1867 года.

Территория Аляски с 1799 до 1867 года была под контролем российско-американской компании — полугосударственной торговой колониальной организации Российской империи. Решение о реализации этой территории объявили после Крымской войны. В Вашингтоне в марте 1867 года решили усилить соглашение о продаже Россией Аляски США.

Напомним, в августе 2023 года российские и китайские корабли подошли слишком близко к территориальным водам Аляски. Белый дом отреагировал решительно и распорядился направить к Алеутским островам четыре эсминца. Корабли Китая и РФ не представляли непосредственной угрозы США, но американские сенаторы считают, что речь идет о новой волне авторитарной агрессии со стороны Москвы и Пекина.