Российские и китайские корабли подошли к Аляске: в США немедленно ответили

Белый дом распорядился направить к Алеутским островам четыре эсминца. И хотя корабли РФ и Китая не представляли непосредственной угрозы США, сенаторы считают, что речь идет о новой волне авторитарной агрессии со стороны Москвы и Пекина.

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В начале недели американские телеканалы сообщили, что военно-морской патруль, состоящий из нескольких кораблей российского и китайского флота действовал у берегов Аляски, после чего администрация президента Джо Байдена была вынуждена направить в регион четыре военных корабля ВМС США. В связи с инцидентом американские военные провели секретный брифинг по этому вопросу. О том как оценили в США такой шаг со стороны РФ и Китая, и что намерены предпринимать в Белом доме говорится в материале издания War is Boring.

Авторы публикации отметили, что корабли РФ и Китая, по всей видимости, участвовавшие в совместных военных маневрах, были замечены вблизи территориальных вод США в районе Алеутских островов, расположенных в сотнях миль от юго-западного побережья Аляски. В ответ на это ВМС США направили к островам четыре корабля класса эсминец.

"Вторжение 11 китайских и российских военных кораблей, действующих совместно, у побережья Аляски — еще одно напоминание о том, что мы вступили в новую эру авторитарной агрессии, возглавляемой диктаторами в Пекине и Москве", — заявил сенатор Дэн Салливан.

В то же время по мнению другого сенатора Эда Марки, учитывая то, что Аляска находится на передовой в случае военного конфликта, реакция Белого дома была взвешенной и адекватной. Размещение четырех кораблей стало сильным сигналом для Москвы и Пекина о недопустимости агрессивных действий у территориальных вод США.

Также прозвучала оценка происшествия в контексте российско-украинской войны. Сенатор США Элизабет Уоррен отметила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину изменило мировое представление о глобальном порядке, поэтому такие шаги лишь обостряют отношения между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того аналогичная ситуация с Китаем, который проявляет интерес к Тайваню, из-за чего отношения между двумя державами заметно охладели, отметила сенатор.

Событие прокомментировали и эксперты. Так научный сотрудник Центра изучения США в Австралии Блейк Герцингер отметил, что китайские и российские военные корабли не представляли угрозы и действовали в соответствии с нормами международного права, однако действия Пекина, раздувает мнимые угрозы и транслирует свой военный ответ, как попытку изгнать американские силы "из своих вод".

Напомним, с 20 по 23 июля военно-морские силы РФ и Китая провели совместные военные учения в Японском море. Китайская сторона заявила, что учения были направлены на "поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".