В России оштрафовали на 30 тысяч врача за неосторожный разговор с коллегами: что она сказала

Женщина находилась в медицинском кабинете с другими врачами и пожаловалась, что ее внуки спят в коридоре. Оказалось, что разговор записали на диктофон.

В России осудили женщину, которая пожаловалась коллегам на то, что ее внуки вынуждены спать в коридоре из-за вторжения ВС РФ. Об этом известно из постановления Вилючинского городского суда Камчатского края России.

Наталья Яценко работает врачом в городской больнице Вилючинска и является гражданкой РФ. 18 июля 2023 года она разговаривала с коллегами в медицинском кабинете и поделилась мыслями о так называемой "СВО" (так в России называют полномасштабную войну в Украине).

Женщина назвала Россию агрессором и заявила, что ВС РФ напали на Украину, переступив чужую границу с оружием. Она отметила, что Россия захватила украинские земли, и теперь ее внуки "почти каждую ночь спят в коридоре". Кроме того, врач рассказала коллегам, что на территорию Украины "пришла асоциальная часть населения России", и теперь из-за них гибнут дети.

Однако коллеги Яценко оказались не согласны с ее мнением. Сначала одна из присутствующих врачей якобы пыталась ее остановить, а потом объявила, что записала разговор на диктофон в телефоне.

Российский суд решил, что жалобы на сон детей в коридоре — это "искажение" и "дискредитация" ВС РФ и их задач "за пределами территории России".

Яценко не захотела объяснять свое поведение, сославшись на Конституцию РФ. На судебное заседание она не пришла.

Суд признал врача виновной и назначил ей административное наказание — штраф на 30 тысяч рублей (по актуальному курсу это 9 тысяч гривен). На оплату штрафа женщине дали 60 дней.

Напомним, во время встречи президента РФ Владимира Путина с россиянами ему подарили талисман в цветах флага Украины.

Россиян возмутило, что домой вернулся участник "СВО" Георгий Повилайко. Выяснилось, что мужчина должен был провести за решеткой 24 года за убийство и изнасилование, но вместо этого три месяца повоевал в Украине и приехал в родной город.